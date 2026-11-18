Cảnh phá dỡ để giải bản một tàu cá ở Phước Hải sáng 18/11. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sáng 18/11, tại xã Phước Hải, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình phá dỡ những con tàu cá không còn hoạt động. Đây là những tàu cá đầu tiên được giải bản trên địa bàn Thành phố để chuyển đổi nghề theo Nghị quyết số 30/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường phá dỡ tàu cá, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin chủ tàu, hiện trạng tàu cá; chứng kiến, ghi nhận quá trình giải bản và ký xác nhận biên bản theo chức năng, nhiệm vụ.

Một góc làng chài Phước Hải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Được biết, chính sách hỗ trợ giải bản và chuyển đổi nghề theo Nghị quyết số 30/2026 nói trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2026 đến hết ngày 31/12/2030, áp dụng đối với các chủ tàu cá đã đăng ký hoạt động khai thác tại thành phố mà có nhu cầu tự nguyện giải bản hoặc thuộc diện chuyển đổi sang nghề câu, dịch vụ hậu cần đánh bắt.

Xe cuốc đang phá dỡ tàu cá ở Phước Hải sáng 18/11. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho chủ tàu theo chiều dài lớn nhất của phương tiện. Cụ thể, tàu từ 6m đến dưới 12m nhận 50 triệu đồng/tàu; tàu từ 12m đến dưới 15m nhận 100 triệu đồng/tàu; tàu từ 15m trở lên thuộc diện quy định nhận 200 triệu đồng/tàu.

Ngoài ra, chủ tàu và các thành viên gia đình trực tiếp tham gia khai thác hoặc sống phụ thuộc còn được nhận hỗ trợ ổn định đời sống ở mức 2,5 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 3 tháng.

Đánh bắt gần bờ bằng thuyền thúng là nghề truyền thống của ngư dân Phước Hải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đến nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 77 chủ phương tiện xin xóa đăng ký tàu cá, riêng ở xã Phước Hải có 22 phương tiện.

Sau khi phá dỡ xong, ngư dân nộp đơn đề nghị xóa đăng ký tàu cá tại xã để được Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá, làm cơ sở hoàn tất hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ theo mức như đã nói ở trên.