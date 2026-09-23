Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng sau cơn mưa kéo dài hơn 6 giờ

Tuyến đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận ngập nặng gây khó khăn lưu thông đi lại chiều 23/9 (Ảnh: VÕ LÊ)

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở khu vực Thủ Đức như Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Dương Đình Hội, Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Linh Đông, Nguyễn Văn Quá, Quốc lộ 13 nước ngập gần nửa bánh xe.

Đặc biệt khu vực Bến xe Miền Đông cũ ngập sâu khiến giao thông khu vực này rối loạn từ đầu giờ chiều. Dòng xe máy, xe ô-tô nối đuôi nhau nhích từng chút một gây ùn tắc tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13.

Dòng phương tiện nối đuôi qua cầu Bình Triệu trong cơn mưa lớn kéo dài từ trưa đến chiều 23/9 (Ảnh: VÕ LÊ)

Do nước thoát không kịp, dòng phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ kéo dài từ đường Đinh Bộ Lĩnh tràn qua cầu Bình Triệu, kéo dài đến tận nút giao cầu Bình Lợi. Hàng nghìn ô-tô, xe máy xếp thành hàng dài, nhích từng mét trong mưa.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trận mưa trút xuống từ hơn 12 giờ trưa cùng ngày và kéo dài liên tục. Lượng nước quá lớn đổ về cùng lúc khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ra hiện tượng ngập cục bộ và làm tê liệt giao thông cửa ngõ thành phố.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa đã giảm hạt nhưng nước vẫn rút rất chậm.

Về tình hình ngập nước trong ngày 23/9, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thành phố có 116 vị trí, tuyến đường được dự báo có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều. Trong đó, 71 tuyến được xác định có nguy cơ ngập do mưa, gồm 11 tuyến ngập nhẹ, 37 tuyến ngập vừa và 23 tuyến ngập nặng...

Khu vực trước Bến xe Miền Đông cũ, đường Đinh Bộ Lĩnh ken dày xe máy, ô-tô di chuyển trong cơn mưa (Ảnh: VÕ LÊ)

Độ sâu ngập dự báo phổ biến từ 10 đến 20cm. Một số điểm có thời gian nước rút hơn 30 phút.

Đáng chú ý, khu vực Thủ Đức có nhiều vị trí được dự báo ngập nặng khi xảy ra mưa lớn. Các tuyến Quốc Hương, Thảo Điền, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Hưởng, Dương Đình Hội, Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Quốc lộ 13, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình và Tỉnh lộ 43 có độ sâu ngập dự báo từ 30 đến 50cm.

Các tuyến đường trong khu vực phường An Khánh (phường Thảo Điền cũ) ngập sâu (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong đó, một số vị trí trên đường Đặng Thị Rành, Lê Thị Hoa, Tỉnh lộ 43 và Quốc lộ 13 được dự báo có mức ngập sâu, thời gian nước rút kéo dài. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động lưu thông đi lại.

Tại Bình Dương, các tuyến ĐT743A, Cách Mạng Tháng 8, Quốc lộ 1K cùng một số khu vực thuộc An Phú, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp và Thủ Dầu Một cũng nằm trong danh sách có nguy cơ ngập do mưa. Một số vị trí được dự báo ngập từ 30 đến 50cm.

Ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, nguy cơ ngập được cảnh báo tại đường Thi Sách, đường 30 tháng 4, đường 2 tháng 9 và Quốc lộ 51. Một số điểm có thể ngập từ 40 đến 80cm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, trong khi vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam Bộ là những yếu tố khiến mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ gia tăng.