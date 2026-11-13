Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao kiến thức pháp luật, bảo vệ phụ nữ trên cơ sở bình đẳng giới

Người tham gia chương trình hỏi về luật pháp, trang bị kiến thức từ những tình huống thực tế để ứng phó bảo vệ bản thân cũng như người chung quanh. (Ảnh: NHẬT MINH)

Chương trình hướng đến những nhóm phụ nữ cần được quan tâm, hỗ trợ như nữ công nhân, lao động nữ mất việc làm, phụ nữ sinh sống tại các khu nhà trọ và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những đối tượng cần được tạo điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, các dịch vụ hỗ trợ và mạng lưới bảo vệ tại cộng đồng.

Tại hội nghị, các chuyên gia pháp lý trao đổi chuyên đề về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với các hành vi bạo lực và tìm kiếm địa chỉ hỗ trợ khi cần thiết.

Đáng chú ý, nội dung tập huấn không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật mà còn tập trung giải quyết những tình huống có thể phát sinh trong đời sống.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Chi hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới”. Đây là những mô hình góp phần mở rộng mạng lưới hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng. Đặc biệt, việc phát huy vai trò của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới là nội dung cần được quan tâm. Phòng ngừa bạo lực không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà cần sự chung tay của mỗi gia đình, nam giới và toàn xã hội. Từ thay đổi nhận thức đến điều chỉnh hành vi, xây dựng sự tôn trọng, chia sẻ trong gia đình sẽ góp phần tạo nền tảng cho các mối quan hệ bình đẳng, tiến bộ.