Thành phố Hồ Chí Minh: Mỗi người dân một kỹ năng số

Đại biểu tham quan các giải pháp chuyển đổi số được trưng bày tại ngày hội. (Ảnh: CTV)

Với thông điệp “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố”, sự kiện tập trung vào hai nội dung trọng tâm: trải nghiệm, nâng cao kỹ năng và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng công dân số; phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Qua đó, tạo cơ hội để người dân tiếp cận các phương thức học tập mới trên nền tảng công nghệ số.

Theo Ban Tổ chức, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 gắn với Ngày hội Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện định hướng gắn kết chặt chẽ giữa học tập và chuyển đổi số: học để nâng cao kiến thức, thực hành để hình thành kỹ năng và làm chủ công nghệ để chủ động thích ứng với môi trường số.

Quang cảnh khai mạc ngày hội. (Ảnh: CTV)

Tại chương trình, người dân được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm, giải pháp số phục vụ đời sống, học tập và công việc. Trong đó, có các ứng dụng về dịch vụ số, giáo dục số, trí tuệ nhân tạo, an toàn trên không gian mạng và các giải pháp hỗ trợ học tập suốt đời.

Điểm nhấn của sự kiện là trải nghiệm trực tiếp, giúp người dân không chỉ tìm hiểu về chuyển đổi số mà có cơ hội sử dụng, thực hành và hình thành kỹ năng số.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, sự kiện truyền tải thông điệp “Mỗi người dân một kỹ năng số". Qua đó, khuyến khích mỗi người chủ động học tập, thực hành và cập nhật kỹ năng để sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Đại biểu phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn người dân chuyển từ việc biết về chuyển đổi số sang biết sử dụng công nghệ; từ tiếp cận công nghệ sang làm chủ công nghệ để chuyển đổi số thực sự trở thành một phần thiết thực trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống.