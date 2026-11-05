Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 4 nhóm dự án tiềm năng

Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: ITPC)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, sự kiện đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021 đến nay đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, thực chất nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập lớn nhất cả nước, đồng thời có hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và vươn lên thành siêu đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực, Thành phố đang phát huy tối đa đòn bẩy thể chế từ Luật Phát triển đô thị vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Luật này trao cho Thành phố những quyền hạn tự chủ mở rộng về tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch và thu hút đầu tư, bao gồm cả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đón dòng vốn chiến lược vào các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và trung tâm tài chính quốc tế.

Tại sự kiện, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực của thành phố, trong đó nhấn mạnh 4 nhóm cơ hội phù hợp trực tiếp với thế mạnh của nhà đầu tư Hàn Quốc.

Cụ thể, nhóm lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao; nhóm phát triển khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ; nhóm hạ tầng giao thông đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và cảng biển; nhóm phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ phục vụ lực lượng chuyên gia, người lao động.

Đại biểu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: ITPC)

Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cởi mở, thông thoáng. Qua đó, không chỉ giữ vững vị thế trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam, mà còn xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố của niềm tin, đổi mới và cơ hội để các nhà đầu tư phát triển thịnh vượng.