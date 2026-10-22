Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng diện khám sức khỏe miễn phí

Phường Phước Thắng là một trong hai địa phương hoàn thành chương trình khám sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Ngày 17/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 10110/UBND-VX chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Chính sách bổ sung công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại thành phố.

Điều kiện để được tổ chức khám miễn phí là thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố phải được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Sở Y tế thành phố đề nghị 168 phường, xã, đặc khu rà soát, bổ sung danh sách người thuộc diện mở rộng, phối hợp công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức theo quy định.

Đến nay, 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 50% dân số trở lên, tăng 37 địa phương so một tháng trước. Số địa phương có tỷ lệ khám dưới 30% giảm từ 36 xuống còn 2.

Khám sức khỏe người cao tuổi tại phường Phước Thắng. (Ảnh: CTV)

Xã Thạnh An và phường Phước Thắng đạt tỷ lệ 100%; xã Vĩnh Lộc đạt 97,4%; phường Sài Gòn đạt 94,4%. 2 địa phương còn tỷ lệ khám dưới 30% là phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Theo Sở Y tế thành phố, chương trình khám sức khỏe toàn dân hiện đã ghi nhận hơn 6,3 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, có hơn 2,2 triệu học sinh, 1,2 triệu người lao động và hơn 128 nghìn sinh viên.

Cùng với tiến độ khám sức khỏe, ngành y tế đã kiểm tra, đánh giá chất lượng tại 50 cơ sở. Kết quả có 22 cơ sở xếp loại A, 28 cơ sở xếp loại B, chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

Thời gian tới, Sở Y tế thành phố tiếp tục mở rộng đánh giá chất lượng đến các phòng khám đa khoa tư nhân, đồng thời tập trung tổ chức khám cho người lao động, sinh viên và những nhóm chưa được khám. Các địa phương cần hoàn tất việc rà soát, xác thực thông tin để người thuộc diện mới được bổ sung có thể tiếp cận chương trình.