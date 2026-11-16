Thành phố Hồ Chí Minh: Liên kết chăm lo đời sống người dân

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại ngày hội. (Ảnh: QUỐC THANH)

Tối 15/11, Ban công tác mặt trận liên khu phố 13, 14, 15 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Giữ gìn bản sắc-Gắn kết nghĩa tình”. Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn liền với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết (từ ngày 18-24/11) đã được Trung ương Đảng quy định tại Nghị quyết số 80-NQ/TW, được các khu dân cư tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Tại ngày hội, ông Đinh Xuân Đàm, Phó Ban tổ chức ngày hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 15 ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh vô tận của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 96 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

“Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công”, tại địa bàn liên khu phố 13, 14, 15 chúng ta, tinh thần đoàn kết ấy đã được cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm ý nghĩa”, ông Đinh Xuân Đàm phát biểu.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: QUỐC THANH)

Mặc dù địa bàn rộng với 2.232 hộ dân, 6.637 nhân khẩu, cơ cấu dân cư đa dạng, nhiều lao động tự do và tạm trú (805 hộ), nhưng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu phố luôn được củng cố vững chắc.

Ông Giang Minh Nhựt, Trưởng Ban tổ chức ngày hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 14 cho biết, đời sống kinh tế của nhân dân 3 khu phố ngày càng ổn định. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt hơn 95%...

Đặc biệt, liên khu phố tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo kịp thời các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Liên khu phố duy trì mô hình chăm lo thường xuyên hằng tháng cho 1 hộ cận nghèo và 2 hộ khó khăn đột xuất trên địa bàn với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng. Ba khu phố phối hợp tổ chức mô hình "Bếp cơm 0 đồng" và “Bữa sáng yêu thương" phục vụ người lao động khó khăn, người bán vé số, tài xế xe ôm và các cụ già neo đơn, phát trung bình 300 suất/tháng với tổng kinh phí vận động 29.750.000 đồng.

Liên khu phố đã vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, cải tạo và duy trì các công trình hẻm "xanh-sạch-đẹp-an toàn" tại các tuyến hẻm thuộc liên khu phố với tổng kinh phí xã hội hóa đạt 27.000.000 đồng.

Tuyên dương gương Người tốt, việc tốt trên địa bàn phường Tây Thạnh. (Ảnh: QUỐC THANH)

“Bên cạnh đó, đời sống văn hóa, tinh thần và giáo dục liên khu phố ngày càng được nâng lên. Đến nay, liên khu phố có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp. Liên khu phố duy trì tốt hoạt động của điểm sinh hoạt cộng đồng chung có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và 2 điểm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngoài trời”, ông Giang Minh Nhựt cho biết thêm.

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã tuyên dương các gương “Người tốt, việc tốt” trong năm 2026 trên địa bàn. Chính những việc làm bình dị mà nghĩa tình của tập thể cấp ủy, Ban điều hành khu phố, Ban công tác Mặt trận khu phố và bà con nhân dân đã góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.

Bên cạnh đó, tại ngày hội, nhiều phần quà đã được trao cho các gia đình khó khăn thuộc 3 khu phố. Bà Nguyễn Thị Láng, khu phố 15 cho biết, nhận được quà trong ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà vô cùng xúc động và cảm ơn sự quan tâm của khu phố đến các hộ còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Đây là nguồn động viên để gia đình bà nỗ lực cải thiện đời sống kinh tế gia đình.

Trao quà cho các gia đình khó khăn ở liên khu phố. (Ảnh: QUỐC THANH)

Chung vui với bà con liên khu phố trong ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương, chúc mừng những kết quả mà liên khu phố 13, 14, 15 đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị chi bộ, Ban điều hành khu phố, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội liên khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Cấp ủy chi bộ, Ban điều hành khu phố, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội liên khu phố phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhất là lực lượng công nhân, người lao động tạm trú; lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn liên khu phố gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo an sinh xã hội bền vững; tiếp tục lan tỏa và phát huy giá trị Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn. Các mô hình nhân ái như “Bếp cơm 0 đồng”, “Bữa sáng yêu thương”, các chương trình học bổng khuyến học, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ sinh kế, học nghề… cần tiếp tục duy trì nhằm bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Các khu phố cần khơi dậy vai trò chủ thể, tinh thần đóng góp của mỗi người dân. Mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà là chủ thể trực tiếp xây dựng khu dân cư. Bên cạnh đó, tôi mong bà con tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức, hưởng ứng tích cực các công trình 'Dân vận khéo' đã đăng ký năm 2027 để cùng chung tay chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan sống ngày càng hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.