Ê-kíp Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Người bệnh là nam giới, 48 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, được phát hiện mắc bệnh van tim khoảng ba năm trước. Gần đây, người bệnh thường xuyên mệt, hụt hơi khi gắng sức. Kết quả thăm khám xác định van động mạch chủ bị xơ hóa, hở nặng, đồng thời gốc động mạch chủ giãn đến 50mm.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Bentall bằng phương pháp nội soi toàn bộ. Đây là kỹ thuật phức tạp, trong đó bác sĩ thay van động mạch chủ, thay phần gốc động mạch chủ bị tổn thương bằng mạch máu nhân tạo và nối lại hai động mạch vành để duy trì nguồn máu nuôi tim.

Điểm đặc biệt là toàn bộ cuộc phẫu thuật được thực hiện qua hai đường rạch nhỏ ở ngực phải, gọi là hai cổng thao tác, trong đó đường rạch chính dài khoảng 4cm. Hệ thống camera nội soi ba chiều giúp bác sĩ quan sát và thực hiện các thao tác bên trong lồng ngực mà không phải mở xương ức như phương pháp truyền thống.

Bác sĩ thăm khám, động viên người bệnh trong quá trình hồi phục. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, cho biết công đoạn khó nhất là nối lại hai động mạch vành. Trong không gian thao tác hạn chế, các bác sĩ phải bảo đảm từng vị trí nối chính xác, tránh tình trạng mạch máu bị căng, xoắn hoặc chảy máu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, trong đó thời gian tim tạm ngừng hoạt động là 160 phút. Sau phẫu thuật, tim hoạt động trở lại với chức năng co bóp tốt.

Nhờ không phải cưa xương ức, cắt hoặc banh xương sườn, phương pháp này giúp hạn chế tổn thương thành ngực, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh phục hồi. Bốn giờ sau mổ, người bệnh được rút ống thở, chuyển về phòng điều trị thường.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả này mở rộng khả năng ứng dụng phẫu thuật tim nội soi toàn bộ đối với những bệnh lý phức tạp. Bệnh viện sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện kỹ thuật và đánh giá kết quả điều trị lâu dài nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.