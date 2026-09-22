Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng quý IV bứt phá để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước áp lực rất lớn trong hoàn thành ba mục tiêu lớn về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách của năm 2026. Tuy nhiên, Thành phố đang có nhiều cơ hội với các cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị. Đây là vấn đề được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đặt ra tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 22/9.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, đây là giai đoạn nước rút và cũng chưa bao giờ Thành phố có một thể chế mạch lạc, nổi trội và rõ ràng như bây giờ. Kỳ họp HĐND Thành phố vừa kết thúc đã thông qua 39 nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị - cơ chế đặc thù, đặc biệt cho Thành phố có giá trị nổi trội.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng, mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng là thách thức vô cùng lớn nhưng cơ hội đạt được là không nhỏ. Bí thư Thành ủy Thành phố nhìn nhận, quý IV luôn là quý bứt phá; đặc biệt từ 1/10/2026 Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, mở ra cơ hội rất lớn; đồng thời lưu ý các sở ngành, địa phương có giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu đó.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố yêu cầu khai thác triệt để các cơ chế của Luật Phát triển đô thị trong thời gian tới. UBND Thành phố cần có cơ chế đồng bộ 3 vấn đề quan trọng là công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng và triển khai thi công, cùng với đó siết chặt vai trò, trách nhiệm ban quản lý dự án, các nhà thầu và sở ngành.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cũng lưu ý đối với thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, các dự án đầu tư tư nhân theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và xuất khẩu, thu hút đầu tư tư nhân phải chuyển từ thu hút đầu tư sang triển khai dự án.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Trao đổi tại hội nghị, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển (vừa được HĐND Thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố) cho biết, dự kiến tăng trưởng quý III cũng như tăng trưởng GRDP 9 tháng của thành phố rất tốt; cụ thể quý III tăng khoảng 8,9 - 9,5% và 9 tháng là 8,7 - 8,9%. Đây là tăng trưởng quý III và 9 tháng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy vậy, kịch bản tăng trưởng 11% của quý III vẫn chưa đạt. Do đó, sức ép của năm 2026 sẽ tiếp tục dồn vào quý IV. Theo kịch bản đặt ra, quý IV phải tăng trưởng rất cao, trên 13,5%.

Cơ sở để thực hiện mục tiêu này, theo ông Trương Minh Huy Vũ, quý IV của thành phố trong 5 năm trở lại đây đều tăng trưởng rất cao và luôn là quý tăng trưởng cao nhất (trừ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID). Mức tăng trưởng quý IV của thành phố những năm gần đây đều xấp xỉ khoảng 9% tuy nhiên mục tiêu trên 13,5% là một thách thức rất lớn.

Ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng, Thành phố cần tập trung khơi thông và thu hút hiệu quả 3 nguồn vốn chủ lực gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI. Thành phố cần siết giải ngân, qua đó đưa dòng tiền đi vào các dự án mới tạo ra tăng trưởng thật sự. Bên cạnh đó, Thành phố cũng kỳ vọng ba tháng tới cũng có nhiều lễ hội, Tết, cuối năm giúp kích cầu về mua sắm, tiêu dùng; xuất nhập khẩu kỳ vọng vào các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định thương mại tự do với các nước lớn.

Liên quan đến Quy hoạch tổng thể Thành phố, ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố cho biết, khoảng cuối tháng 10, Thành phố sẽ hoàn thiện các bước và phê duyệt Quy hoạch tổng thể, tháng 11 tổ chức công bố để triển khai thực hiện. Đến nay, Thành phố nhận được hơn 1.500 ý kiến góp ý với gần 2.000 trang tài liệu, tập trung vào các nội dung trọng tâm như định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, phòng chống thiên tai…

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Ông Trương Trung Kiên cho biết, Quy hoạch tổng thể đã xác định 10 nhóm ngành chủ đạo tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Trong đó, Thành phố xác định 4 nhóm ngành chủ đạo chính là dịch vụ số và trí tuệ nhân tạo, trung tâm tài chính, sản xuất tiên tiến và trung tâm logistics tiên tiến.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng Thường trực Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, vừa được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.