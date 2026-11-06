Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đảng viên Hồ Tấn Sính, Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh ý nghĩa chính trị, tư tưởng và giá trị lịch sử sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga; khẳng định đây là sự kiện có ảnh hưởng to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có những thuận lợi mới, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Do đó, mỗi đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; mỗi đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Có như vậy, chúng ta mới củng cố vững chắc niềm tin, lòng tự hào của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đảng viên Hồ Tấn Sính, Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ, đây vừa là phần thưởng cao quý của Đảng để ghi nhận và tôn vinh sự phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của các đồng chí; vừa là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đó còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đồng chí, của gia đình, của chi bộ, đảng bộ nơi các đồng chí đang sinh hoạt, công tác và của cả Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Mỗi đảng viên của Đảng bộ bằng tất cả niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm phải hành động một cách cụ thể, nói đi đôi với làm, làm một cách khoa học, sáng tạo.

Trước mắt, là khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 10%, thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của các đảng viên cao tuổi Đảng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng thành phố ngày càng vững mạnh.

Đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đại diện đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Tất Thành đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển thành phố.

Đại diện đảng viên trẻ, đảng viên Trần Đình Vũ, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp-in-bao bì Liksin bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.