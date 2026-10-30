Thành phố Hồ Chí Minh kiên trì tìm kiếm đưa các liệt sĩ trở về

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Tại Công viên Lê Thị Riêng, từ ngày 23/6 đến 28/10/2026, các lực lượng đã quy tập 852 hài cốt liệt sĩ và tại xã Thường Tân tìm thấy thêm 5 hài cốt.

Quá trình tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng kết hợp nhiều nguồn tư liệu lưu trữ trong và ngoài nước, lời kể của nhân chứng với khảo sát thực địa và các phương tiện kỹ thuật như radar xuyên đất, đo điện trở suất. Những giấy tờ, ký hiệu đơn vị và di vật cá nhân tìm thấy cùng hài cốt cũng cung cấp căn cứ phục vụ quá trình xác minh danh tính.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ các nguồn thông tin thu thập được, ngoài Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố đã xác định 16 địa điểm, khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể và tổ chức tìm kiếm tại 5 vị trí.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Hơn 265 hồ sơ tìm kiếm, quy tập đã được tiếp nhận, xử lý. Nguồn tin đến từ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước.

Tuy vậy, việc xác định đúng vị trí chôn cất vẫn gặp nhiều khó khăn. Hai đợt tìm kiếm ở khu vực Suối Bông Trang-Nhà Đỏ chưa phát hiện hài cốt. Qua trao đổi với cựu quân nhân Australia, lực lượng chức năng tiếp tục xem xét khả năng vị trí chôn cất nằm trong khu vực thoát nước, nơi địa hình đã thay đổi.

Trong khi đó tại Sở Hội, công tác đối chiếu tài liệu trận đánh với thực địa đã xác định ba vị trí nghi có mộ tập thể, dự kiến tổ chức tìm kiếm trong tháng 11/2026. Các khu vực Bàu Bàng và sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang được tiếp tục thu thập tư liệu, xác minh thông tin và chuẩn bị phương án khảo sát.

Đại biểu dự hội nghị.

Hơn nữa, tìm thấy hài cốt mới là một bước trong quá trình đưa liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Qua rà soát 18 nghĩa trang liệt sĩ, Thành phố ghi nhận 46.777 phần mộ, trong đó có 9.875 mộ chưa có thông tin. Đến ngày 18/10/2026, toàn bộ hồ sơ các mộ đã khai quật được số hóa.

Lực lượng chuyên trách của Bộ Tư lệnh đã lấy hơn 7.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN và đơn vị đã phối hợp vận chuyển toàn bộ mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để bàn giao cho các đơn vị chuyên môn giám định.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026.

Cùng với đó, Công an Thành phố đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ; đợt tiếp theo dự kiến triển khai trong tháng 11/2026. Sau giám định, kết quả cần được cập nhật vào Ngân hàng ADN quốc gia và đối chiếu với mẫu thân nhân để phục vụ xác định danh tính.

Các nhân chứng lịch sử dự hội nghị.

"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Trong thời gian còn lại, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục rà soát nguồn tin mới, xác minh các địa điểm đủ căn cứ, hoàn thiện dữ liệu nghĩa trang và đẩy nhanh việc giám định, đối chiếu ADN.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, những vị trí có thông tin cần được tiếp tục củng cố hồ sơ, khảo sát và tổ chức tìm kiếm theo thứ tự ưu tiên. Song song đó là việc tiếp nhận mẫu thân nhân, theo dõi kết quả giám định và cập nhật dữ liệu phục vụ xác định danh tính. Những nguồn tin chưa đủ căn cứ cần được tiếp tục xác minh, tránh bỏ sót khả năng tìm kiếm nhưng cũng không triển khai đào tìm khi thông tin còn thiếu cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố phát biểu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Yêu cầu các đơn vị phải làm tốt hơn, hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn trong giai đoạn tiếp theo. Thời gian tới, các đơn vị phải đẩy mạnh khảo sát, tìm kiếm nhân chứng, đối chiếu tư liệu, làm rõ các địa điểm nghi vấn. Đồng thời củng cố tổ thường trực, tổ chuyên gia, tổ giúp việc để nâng cao hiệu quả phối hợp, tiếp nhận và xử lý thông tin.

Các cơ quan, đơn vị củng cố lực lượng, phân công rõ trách nhiệm, xử lý đầy đủ từng nguồn tin. Đối với những địa điểm chưa đủ căn cứ, cần tiếp tục khảo sát, tìm nhân chứng, đối chiếu hồ sơ.

Cùng với việc triển khai chiến dịch, Thành phố cũng ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp, bảo đảm phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và thực hiện công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.