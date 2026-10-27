Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến nghị nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tại Bình Giã, Xuân Sơn

Rừng phòng hộ Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tăng vốn đầu tư các công trình phát triển kinh tế-xã hội

Ủy ban nhân dân xã Bình Giã cho biết trong 9 tháng qua, xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính và chăm lo đời sống nhân dân. Các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được triển khai đúng tiến độ; hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và có chuyển biến tích cực.

Để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2026 và nghị quyết của đảng bộ xã đề ra trong cả nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân xã Bình Giã đã kiến nghị với Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các ban, ngành chức năng giải quyết các vướng mắc, khó khăn còn tồn tại.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với xã Bình Giã. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Theo đó, chính quyền xã Bình Giã kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố tăng thêm số vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ 500 tỷ đồng lên hơn 920 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Giã cho biết, trong số vốn tăng thêm có tiền để đủ triển khai dự án đường giao thông liên ấp trong xã. Lý do là trước đây chưa cập nhật chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giá vật liệu tại thời điểm hiện nay.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã Bình Giã cũng kiến nghị các sở, ngành chức năng xem xét điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án triển khai Chương trình Nông thôn mới trên địa bàn xã và bổ sung mở rộng các tuyến đường như: Xà Bang-Quảng Thành; Kim Long-Quảng Thành. Xã cũng kiến nghị Ban Quản lý nông nghiệp công nghệ cao sớm triển khai thực hiện dự án khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Dự án này có diện tích khoảng 383ha và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tại xã Xuân Sơn, ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, các lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp của xã tiếp tục duy trì ổn định và luôn chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân.

Chính quyền xã Xuân Sơn kiến nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Đó là đưa diện tích 38,6ha ra khỏi quy hoạch đất rừng phòng hộ Xuân Sơn, bởi đây là khu đất các hộ dân đã sử dụng ổn định từ lâu.

Xã Xuân Sơn cũng kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương bố trí khoảng 100ha đất công để quy hoạch Trung tâm hành chính và Khu đô thị-dịch vụ thương mại xã Xuân Sơn, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 và đến năm 2050.

Đường 997, đoạn đi qua xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tăng biên chế, hoàn thiện bộ máy

Đảng ủy xã Bình Giã kiến nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem xét tăng thêm 5 biên chế theo vị trí việc làm; xem xét hỗ trợ phụ cấp hằng tháng cho một số chức danh hoạt động ở ấp và hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với đảng viên được điều động, chỉ định kiêm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ ấp.

Cụ thể là xem xét bổ sung số lượng người tham gia hoạt động ở ấp được hưởng phụ cấp, nhằm tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đáp ứng yêu cầu công tác. Lý do là địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác. Do đó, xã Bình Giã kiến nghị Phó Trưởng ấp và Phó Ban Công tác Mặt trận ấp cũng được hưởng phụ cấp; kiến nghị bố trí thêm biên chế phụ trách công nghệ thông tin, quản lý đô thị và nông nghiệp vì theo đề án vị trí việc làm.

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn phát biểu các kiến nghị. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Xã Xuân Sơn cũng có các kiến nghị về biên chế, nhân sự. Hiện Ủy ban nhân dân xã Bình Giã có 34/38 biên chế được giao do đó đề xuất xem xét bố trí, điều động, tiếp nhận nhân sự phù hợp; trường hợp không có nguồn đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đưa các chỉ tiêu còn thiếu vào kế hoạch tuyển dụng gần nhất hoặc xem xét cho phép tổ chức thi tuyển theo thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn cho biết thêm, hiện nay bộ phận thanh tra và tư pháp của chính quyền 2 cấp thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân xã mà không có phòng chuyên môn. Trong khi mảng này rất quan trọng. Do đó xã Xuân Sơn cũng kiến nghị Sở Nội vụ có giải pháp về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Thọ kết luận. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các xã rà soát toàn bộ nhiệm vụ Trung ương, Thành phố giao; đánh giá đúng thực chất kết quả, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trong chuyển đổi số và công tác cán bộ; các xã thực hiện phương châm “6 rõ”, xác định cụ thể trách nhiệm, tiến độ, thời hạn và kết quả; tăng cường phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phải dựa trên hiệu quả thực tế, tỷ lệ hồ sơ bị trả lại và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, không chạy theo chỉ tiêu hình thức.