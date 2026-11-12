Thành phố Hồ Chí Minh: Không để chuyển giao làm chậm công việc của Thành phố

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức vào ngày 12/11.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng thuận tuyệt đối từ các đại biểu có mặt.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

Đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Được trên cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân đồng chí đối với Thành phố. Chúng tôi mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của Thành phố”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao đồng chí Lê Quốc Phong đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương với những kinh nghiệm phong phú tích lũy được qua quá trình công tác. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với khối lượng công việc lớn, có những việc mới chưa có trong tiền lệ, đồng chí đã có những cách làm mới hiệu quả.

Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã tích lũy, nhanh chóng nắm bắt công việc cùng tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó, tồn đọng, dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung. Trong đó, trước mắt là tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai Luật Phát triển đô thị với các cơ chế mới, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, giải quyết các vấn đề giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới... để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng yêu cầu tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành và địa phương cần giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Đồng thời, các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai, không để quá trình chuyển giao làm chậm công việc.