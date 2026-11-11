Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi kiện các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 11/11, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã chuyển 152 hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố để xem xét, xử lý theo thẩm quyền các doanh nghiệp nợ, chậm đóng Bảo hiểm xã hội với số tiền chậm đóng 325,52 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố cho các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực.

Những đơn vị có số tiền và thời gian chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên hoặc xâm phạm trực tiếp đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025/QH15 như phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được giải quyết chế độ thai sản; người cao tuổi đủ điều kiện nhưng chưa được giải quyết hưu trí… làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp người lao động được đưa vào diện phối hợp làm việc.

Tính đến ngày 9/11, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân mời làm việc đối với 10.988 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền mà các doanh nghiệp này chậm đóng là 2.722 tỷ đồng.

Qua các buổi làm việc, một số doanh nghiệp đã khắc phục, đóng 644,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,67%. Đối với các doanh nghiệp nợ số tiền lớn nhưng không chịu phối hợp khắc phục, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển 152 hồ sơ gồm 152 doanh nghiệp chậm đóng 325,52 tỷ đồng sang Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ Bảo hiểm xã hội, các Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện vụ án dân sự. Cho đến nay, đã có 5 vụ án dân sự được xét xử và ban hành bản án.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, chậm đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là hành vi vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng lao động mà còn trực tiếp đe dọa quyền lợi an sinh của người lao động.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật./.