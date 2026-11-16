Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động Kế hoạch tổ chức giới thiệu nghệ thuật truyền thống trong trường phổ thông

Các em học sinh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn tham gia vẽ mặt nạ hát bội. (Ảnh: LINH BẢO)

Chương trình lựa chọn giới thiệu hai loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu của dân tộc là Hát bội và Cải lương, thông qua các hoạt động biểu diễn, giới thiệu, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp.

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động như: tìm hiểu và thực hành vẽ, tô màu mặt nạ Hát bội; khám phá nghệ thuật hóa trang, trang phục sân khấu Cải lương; chụp ảnh cùng nhân vật sân khấu; giao lưu với nghệ sĩ và trực tiếp tìm hiểu các động tác biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật truyền thống.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình khởi động. (Ảnh: LINH BẢO)

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục múa trình thức vũ đạo “Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương”, trích đoạn Hát bội “Trần Bình Trọng” và trích đoạn Cải lương “Câu thơ yên ngựa”. Thông qua các tác phẩm, học sinh có cơ hội tìm hiểu vẻ đẹp của nghệ thuật biểu diễn truyền thống, từ hóa trang, phục trang, vũ đạo đến âm nhạc, lời ca và nghệ thuật diễn xuất.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là bước triển khai thí điểm có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Phát triển Nghệ thuật học đường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2035”.

Biểu diễn trích đoạn cải lương "Câu thơ yên ngựa" tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố hướng đến mục tiêu phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong mỗi năm học. Với quy mô khoảng 1.490 điểm trường, trong học kỳ I năm học 2026-2027, thành phố dự kiến triển khai tại khoảng 500 điểm trường, từng bước mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Danh hướng dẫn các bạn học sinh tìm hiểu về nghệ thuật diễn xuất ở loại hình nghệ thuật Hát bội. (Ảnh: LINH BẢO)

Điểm quan trọng của chương trình là không chỉ đưa nghệ thuật đến biểu diễn tại trường học, mà còn tạo điều kiện để học sinh được trực tiếp thưởng thức tác phẩm, tìm hiểu giá trị nghệ thuật, giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân và tham gia các hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng lứa tuổi.

“Thông qua việc tiếp cận nghệ thuật, các em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cảm thụ và khả năng nhận diện các giá trị thẩm mỹ; từng bước hình thành tình yêu nghệ thuật, ý thức gìn giữ di sản và năng lực sáng tạo. Đây cũng là quá trình xây dựng công chúng nghệ thuật từ thế hệ trẻ, phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, niềm đam mê để có định hướng phát triển tài năng trong tương lai”, ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.