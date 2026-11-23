Người lao động vui mừng nhận được quà từ thành phố. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Trò chuyện tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống, đồng thời động viên người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc chuyên môn, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và tiếp tục chung tay, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn thành phố trong dịp cuối năm.

Với phương châm chủ động, kịp thời, đúng đối tượng, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 từ sớm, giúp người lao động chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và sum họp cùng gia đình.

Đồng thời, công đoàn cơ sở tăng cường đối thoại, thương lượng, đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng Tết. Đối với doanh nghiệp có điều kiện, nghiên cứu chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12 nhằm giúp người lao động chủ động trang trải.

Với phương châm "Không để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào không có Tết", các cấp công đoàn thành phố đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, linh hoạt, phấn đấu bảo đảm 100% người lao động khó khăn được thụ hưởng ít nhất một hình thức chăm lo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động trao tặng quà Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Trọng tâm hỗ trợ hướng đến khoảng 370.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như mất việc, giảm giờ làm, thu nhập thấp, bị nợ lương, tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo... Mức chi hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người đối với diện thông thường và 2 triệu đồng/người cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Ngoài tiền mặt được chuyển khoản, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo khác, bao gồm chương trình Tấm vé nghĩa tình-Xuân 2027 dự kiến trao 7.500 vé, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay cho công nhân xa quê. Người tham gia các chuyến đi còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và một phần quà.

Công đoàn cũng tổ chức các phiên chợ Tết phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, giúp mua hàng thiết yếu với giá phù hợp; chương trình Tết tại 9 điểm, ưu tiên khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn đông công nhân.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà Tết và ân cần trò chuyện với người lao động. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại lễ khởi động chăm lo Tết hôm nay, 300 đoàn viên, người lao động được Công đoàn thành phố chuyển khoản một triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, mỗi người được nhận lì xì và phần quà trị giá 350.000 đồng, voucher mua sắm từ chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC).

Đây là đợt chuyển khoản đầu tiên trong tổng khoản quà Tết 370 tỷ đồng tiền mặt. Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt giúp người lao động có thêm chi phí sinh hoạt, mua sắm dịp Tết.