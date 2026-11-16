Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình nghệ thuật truyền thống học đường

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, nhấn mạnh văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thành phố. Giáo dục nghệ thuật không chỉ nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mỹ mà còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, tình yêu quê hương, đất nước và hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Đặt trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về văn hóa, nghệ thuật của cả nước, hội tụ nhiều loại hình phong phú, từ hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật dân gian đến sân khấu kịch, âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật đương đại, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc đưa nghệ thuật truyền thống đến với học sinh không đơn thuần là hoạt động giáo dục bổ trợ mà còn là trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng lực lượng công chúng trẻ và nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong năm học 2026-2027; đồng thời từng bước mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong những năm tiếp theo.

Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ, có trọng tâm; lựa chọn tác phẩm, nội dung giáo dục phù hợp với từng cấp học và độ tuổi.

Ngành giáo dục cùng các nhà trường cần chủ động phối hợp, tạo điều kiện để nghệ thuật học đường trở thành hoạt động thiết thực trong môi trường giáo dục; đồng thời tiếp nhận phản hồi, đánh giá hiệu quả để từng bước hoàn thiện chương trình và mô hình triển khai.

Đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Cường đề cao vai trò của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật, văn nghệ sĩ và nghệ nhân trong việc đưa những tác phẩm có giá trị đến với học sinh, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Sự tham gia trực tiếp của nghệ sĩ, nghệ nhân là cầu nối giữa di sản và học đường, giúp học sinh không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, cảm nhận tâm huyết của những người đang gìn giữ nghệ thuật truyền thống.

"Với sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ sở giáo dục và cộng đồng văn nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật học đường sẽ từng bước được triển khai bài bản, nền nếp, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi và trở thành hoạt động có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của thành phố", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là đơn vị mở màn khởi động đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học năm học 2026-2027.

Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết, nhà trường xác định giáo dục văn hóa truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, nội dung này được triển khai đa dạng thông qua việc lồng ghép vào các môn học, chuyên đề, dự án và hoạt động trải nghiệm, nhận được sự hưởng ứng của học sinh, phụ huynh.

"Là đơn vị thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, nhà trường càng chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống. Mục tiêu là giúp học sinh không chỉ vững vàng tri thức mà còn có hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân tộc, đủ bản lĩnh hội nhập, trở thành công dân toàn cầu, có khả năng giới thiệu và gìn giữ văn hóa truyền thống", bà Bùi Minh Tâm chia sẻ.

Chương trình được triển khai theo kế hoạch do UBND Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, nhằm nâng cao giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tình yêu văn hóa và hình thành nền tảng phát triển công chúng nghệ thuật trong tương lai.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tham gia giao lưu cùng các nghệ sĩ, diễn viên tại chương trình.

Năm học 2026-2027, chương trình được triển khai thí điểm với các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu nghệ thuật trong trường phổ thông, tập trung vào nghệ thuật truyền thống, kịch và điện ảnh.

Qua đó, thành phố đánh giá tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng mô hình, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Phát triển Nghệ thuật học đường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2035".

Tại chương trình, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn được tìm hiểu, trải nghiệm hai loại hình sân khấu truyền thống là hát bội và cải lương thông qua các tiết mục đặc sắc như múa trình thức vũ đạo "Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương", trích đoạn hát bội "Trần Bình Trọng" và trích đoạn cải lương "Câu thơ yên ngựa". Các tiết mục do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.

Bên cạnh thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, học sinh còn được khám phá những đạo cụ, trang phục đặc trưng của sân khấu truyền thống tại khu vực trưng bày; tìm hiểu về mặt nạ hát bội, trang phục cải lương và giao lưu với nghệ sĩ. Qua đó, các em có thêm kiến thức về nghệ thuật dân tộc, hiểu hơn đời sống và những nỗ lực của các nghệ sĩ trong hành trình bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống.

Các nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình khởi động tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Ngô Tuấn Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, cho biết qua các tiết mục biểu diễn và phần giao lưu, em hiểu thêm cách nghệ sĩ sử dụng màu sắc trên khuôn mặt để thể hiện tính cách nhân vật, vận dụng lời thoại và động tác hình thể để diễn tả thời gian, không gian, tình huống sân khấu mà không cần bối cảnh thật.

"Thông qua chương trình cùng các hoạt động giáo dục truyền thống được nhà trường đẩy mạnh trong năm học, em nhận thấy nghệ thuật truyền thống không bao giờ lỗi thời nếu chúng ta biết cách trao cho chúng nhịp đập của hiện tại. Đây không chỉ là cơ hội tìm hiểu một loại hình sân khấu cổ mà còn giúp học sinh tự hào với vai trò gìn giữ, kế thừa và tiếp lửa cho hồn cốt dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập", Ngô Tuấn Anh chia sẻ.

Cùng chung sự hào hứng, Cát Tường, học sinh lớp 11 cho biết, em đặc biệt ấn tượng với trích đoạn cải lương "Câu thơ yên ngựa". Theo Tường, đằng sau mỗi vở cải lương không chỉ là một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn có những câu chuyện, bài học ý nghĩa, mang giá trị giáo dục nhân văn, giúp âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.