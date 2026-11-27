Sáng 27/11, tại Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, phường Phú Thuận, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 4 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Đây là những công trình hạ tầng môi trường được ưu tiên đầu tư nhằm khắc phục tình trạng tập kết rác chưa bảo đảm yêu cầu, kiểm soát mùi hôi, nước rỉ rác, giảm ảnh hưởng đến khu dân cư, đồng thời từng bước hiện đại hóa mạng lưới trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với không gian phát triển rộng lớn, quy mô dân số trên 14 triệu người, thành phố đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược trong tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh là chuyển đổi phương thức quản lý chất thải truyền thống sang quản trị chất thải hiện đại, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy kinh tế tuần hoàn làm định hướng, công nghệ thân thiện với môi trường làm nền tảng và chất lượng sống của người dân làm mục tiêu cao nhất.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công còn khoảng 12-15 tháng nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn và môi trường để lấy tiến độ.

Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển rác liên tục, không để xảy ra tình trạng rác tồn đọng trong thời gian thi công; đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục để tiếp tục triển khai 4 dự án tại Tôn Thất Thuyết, Phú Nhuận, Long Trường và Bình Chánh.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày thành phố phải thu gom, vận chuyển và xử lý gần 15.000 tấn rác sinh hoạt, các trạm trung chuyển là mắt xích thiết yếu trong hệ thống quản lý chất thải.

Tuy nhiên, một số trạm vẫn vận hành theo hình thức tập kết hở, phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác hoặc quá tải, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và chất lượng môi trường đô thị.

Qua rà soát, thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, gồm 27 trạm tại khu vực 1, 4 trạm tại khu vực 2 và 8 trạm tại khu vực 3. Định hướng đến năm 2050, thành phố phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển; trong đó khu vực 1 có 48 trạm, khu vực 2 có 21 trạm và khu vực 3 có 17 trạm.

Trong kế hoạch đầu tư năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển, riêng trong tháng 11/2026, 4 trạm gồm Đào Trí, Xuân Thới Thượng, Lê Minh Xuân và Thắng Nhì được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng.

Giai đoạn 2027-2030, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuẩn bị đầu tư 50 trạm trung chuyển với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.870 tỷ đồng.

Đặc biệt, 4 dự án được khởi công lần này chỉ mất khoảng 5 tháng chuẩn bị kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 6/2026. Trong thời gian này, các thủ tục về hồ sơ đầu tư, nguồn vốn, hiện trạng mặt bằng, tài sản và phương án trung chuyển tạm được các cơ quan, đơn vị phối hợp xử lý đồng thời để tạo điều kiện triển khai công trình.

Sau khi hoàn thành, các trạm sẽ được vận hành theo hướng trung chuyển, ép rác kín, tăng cường kiểm soát mùi, nước rỉ rác và hoạt động vận chuyển. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ý nghĩa của các dự án không chỉ nằm ở việc nâng cấp hạ tầng mà quan trọng hơn là từng bước khắc phục những tồn tại về môi trường tại khu dân cư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tại địa bàn triển khai dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, ông Lê Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận cho biết, tuyến đường Đào Trí ngày càng có vai trò quan trọng đối với địa phương, với các khu dân cư hiện hữu và nhiều dự án đô thị, thương mại đang được triển khai. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thu gom, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Theo ông Lê Lợi công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải, kiểm soát tốt hơn mùi hôi, nước rỉ rác và tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công; thực hiện thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đại diện người dân phường Phú Thuận, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trưởng khu phố 12 chia sẻ, những hộ dân sống gần Trạm trung chuyển Đào Trí vẫn còn trăn trở về tình trạng mùi hôi, tiếng ồn trong quá trình hoạt động, nhất là những ngày thời tiết nắng nóng hoặc mưa kéo dài. Vì vậy, việc trạm được đầu tư nâng cấp và chính thức khởi công mang lại niềm vui, hy vọng cho người dân địa phương.

Người dân mong muốn sau khi hoàn thành, trạm hoạt động sạch sẽ hơn, hạn chế mùi hôi, tiếng ồn và những ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời được duy trì, vận hành tốt lâu dài để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày.

Trong thời gian thi công, bà con cũng mong chủ đầu tư và các đơn vị thi công chú trọng vệ sinh công trường, hạn chế bụi, tiếng ồn, bảo đảm an toàn cho người đi đường. Bà con sẵn sàng chia sẻ những bất tiện, phối hợp giữ gìn vệ sinh chung và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Ông Lê Trung Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ khởi công đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới, đặt ra trách nhiệm lớn trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đầu tư.

Chủ đầu tư cam kết phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức quản lý, giám sát, triển khai thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, chủ đầu tư sẽ phối hợp bảo đảm hoạt động thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được duy trì liên tục, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân trong suốt quá trình thi công; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân để các công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường thành phố.

Việc khởi công 4 dự án lần này là bước triển khai cụ thể trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệu quả đầu tư không chỉ được thể hiện qua tiến độ, quy mô công trình mà quan trọng hơn là khả năng kiểm soát ô nhiễm, nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom rác và cải thiện môi trường sống tại các khu dân cư./.