Thành phố Hồ Chí Minh khoanh vùng ca bệnh não mô cầu tại xã Thường Tân

Học sinh tiếp xúc gần với ca bệnh được hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. (Ảnh: HCDC)

Bệnh nhi học tại Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương. Em bắt đầu sốt, đau họng, đau đầu từ ngày 13/10 và nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 15/10 với chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 20/10, kết quả xét nghiệm dịch não tủy xác định bệnh nhi nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Bệnh viện Nhi đồng 2 báo cáo theo quy định và chuyển bệnh phẩm đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xác định nhóm huyết thanh. Kết quả, ngày 21/10 xác định vi khuẩn thuộc nhóm B.

Bệnh nhi đã tiêm một mũi vaccine phòng não mô cầu các nhóm A, C, Y và W nhưng chưa tiêm vaccine phòng nhóm B. Hiện em không sốt, không nôn, giảm đau đầu và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: KHANG ANH)

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trạm y tế xã Thường Tân và Trạm y tế phường Bình Dương điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học.

Tổng cộng 99 người tiếp xúc gần đã được lập danh sách và sử dụng kháng sinh dự phòng. Nhà trường cũng tổ chức vệ sinh, khử khuẩn lớp học, giặt chăn, gối, chiếu của học sinh bán trú. Những người tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Theo ngành y tế, trong cộng đồng có khoảng 5-25% số người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng. Khi các bệnh viêm đường hô hấp gia tăng, nguy cơ vi khuẩn xâm nhập và gây viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết cần được lưu ý.

Phụ huynh đưa trẻ đến tiêm vaccine phòng não mô cầu tại cơ sở tiêm chủng ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung ly, chai nước và vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng. Trẻ phải được đưa đến cơ sở y tế ngay khi sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, xuất huyết trên da, lừ đừ, li bì hoặc xuất hiện ban, chấm xuất huyết trên da.

Phụ huynh không tự mua, cho trẻ sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Việc tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm cần được thực hiện theo tư vấn chuyên môn của nhân viên y tế.