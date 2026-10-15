Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế điểm đến dòng vốn chất lượng cao

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến kết nối dòng vốn chất lượng cao. (Ảnh: Tùng Anh)

Tập trung vốn cho hạ tầng đô thị và công nghệ cốt lõi

Phát biểu ý kiến tại hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Việt Nam: Vị thế mới trong chiến lược phân bổ vốn tại châu Á”, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định thành phố tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế và đóng góp một phần tư GDP cả nước. Bên cạnh vai trò là trung tâm sản xuất, tài chính, logistics và công nghệ, động lực phát triển cốt lõi của địa phương hiện nay chính là nguồn năng lượng trẻ trung, tư duy toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của con người nơi đây.

Để duy trì động lực phát triển bền vững với tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc hàng loạt dự án từ metro, cảng biển, sân bay cho đến hạ tầng năng lượng sạch, hạ tầng số và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Thành phố mở rộng vòng tay đón chào và ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực chiến lược gồm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh và sản xuất công nghệ cao, logistics và dịch vụ tài chính.

Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sản xuất hàng đầu thế giới, các định chế tài chính, quỹ đầu tư lớn, cùng các nhà phát triển hạ tầng và năng lượng uy tín tại hội nghị cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến tại hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Lãnh đạo thành phố kêu gọi các tập đoàn công nghệ lựa chọn nơi đây làm điểm đến chiến lược để xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp bán dẫn và AI; khuyến khích các định chế tài chính quốc tế cùng định hình Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; đồng thời hoan nghênh các nhà đầu tư hạ tầng tham gia các siêu dự án giao thông, cảng biển và năng lượng xanh.

Đánh giá về xu hướng vận hành của dòng vốn toàn cầu, Giáo sư Russell Napier, chiến lược gia kinh tế vĩ mô quốc tế và là tác giả cuốn sách "Anatomy of the Bear", cho biết kinh tế thế giới đang bước vào chu kỳ tái phân bổ nguồn vốn lớn. Các nhà đầu tư toàn cầu chủ động tìm kiếm những thị trường có nền tảng vĩ mô ổn định, chính sách thu hút đầu tư nhất quán và có khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài. Trong bức tranh tổng thể đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến có nhiều lợi thế cạnh tranh nhờ tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, định hướng phát triển công nghệ rõ ràng và sự cam kết mạnh mẽ từ phía các cơ quan quản lý trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nền tảng vĩ mô vững chắc cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đang tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh củng cố niềm tin với các nhà đầu tư quốc tế.

Chia sẻ quan điểm tại hội nghị, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và là cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nhận định rằng mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ suy thoái và biến động kinh tế toàn cầu, sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng nổi bật. Đà tăng trưởng kinh tế tiếp tục được củng cố nhờ sự bứt phá của hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao và dòng vốn đầu tư công mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và là cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, phát biểu ý kiến tại hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2026. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, nền tảng nhân khẩu học thuận lợi với tỷ lệ dân số vàng, dư địa phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa còn rất lớn cùng tiềm năng cải thiện năng suất lao động là những động lực then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng dài hạn.

Động lực từ Trung tâm Tài chính quốc tế và cam kết hành động

Việc đẩy mạnh xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được coi là trụ cột chiến lược nhằm kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế trong nước.

Theo Báo cáo Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) công bố vào cuối tháng 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 692 điểm, vươn lên vị trí thứ 67 trên tổng số 117 trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 17 bậc so với kỳ đánh giá GFCI 39 vào tháng 3/2026.

Riêng trong phân khúc công nghệ tài chính (fintech), thành phố tăng 12 bậc, vươn lên xếp thứ 71 toàn cầu và nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được các chuyên gia quốc tế kỳ vọng sẽ gia tăng tầm ảnh hưởng lớn nhất trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Do Chỉ số GFCI đánh giá sức cạnh tranh dựa trên các nhóm yếu tố then chốt như chất lượng nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh và hạ tầng fintech, việc VIFC-HCMC chủ động tập trung thu hút nhân sự chuyên môn trình độ cao và nâng cao năng lực công nghệ tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục cải thiện vị thế của thành phố trên bản đồ tài chính thế giới.

Chia sẻ thông tin tại hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2026, ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm VIFC-HCMC, cho biết trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung phát triển bốn nhóm sản phẩm chiến lược, gồm quản lý quỹ và tài sản, trái phiếu, fintech và thị trường hàng hóa phái sinh. Đây được xem là những lĩnh vực trọng tâm nhằm thu hút các định chế tài chính quốc tế, mở rộng khả năng huy động vốn và tạo thêm động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý, trung tâm đang từng bước chuẩn bị điều kiện để đưa những sản phẩm này ra thị trường.

Quang cảnh hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Đề cập thương vụ hợp tác quốc tế vừa qua, ông Richard D. McClellan chia sẻ về biên bản ghi nhớ (MOU) thể hiện ý định huy động 325 triệu USD được công bố cuối tháng 9, có sự tham gia của Standard Chartered Bank chi nhánh New York và EQuest. Đây là một trong những kết quả bước đầu trong quá trình thu hút các tổ chức tham gia Trung tâm VIFC-HCMC.

Điểm đáng chú ý của thương vụ là cho thấy tiềm năng của VIFC-HCMC trong việc tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế, phục vụ các kế hoạch mở rộng hoạt động và phát triển kinh doanh.

Theo ông Richard D. McClellan, mục tiêu của việc thu hút các định chế tài chính không chỉ dừng lại ở quy mô vốn ban đầu mà còn hướng đến khả năng dẫn dắt các dòng vốn mới vào Việt Nam. Cơ quan điều hành dự kiến sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin về các thương vụ và tổ chức tiếp theo vào cuối tháng 10.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố không chỉ dừng lại ở các định hướng trên giấy, mà đang tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tối ưu hóa môi trường đầu tư. Thành phố đang chủ động xây dựng các không gian thử nghiệm chính sách (Sandbox) cho công nghệ mới, đồng thời đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch xanh hướng tới mục tiêu Net-Zero.

Với cơ chế thông thoáng, Thành phố quyết tâm tháo gỡ mọi nút thắt về thủ tục hành chính, cam kết luôn đi đầu trong cải cách để tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, có tính dự báo cao và đồng hành trọn vẹn cùng sự thịnh vượng của các nhà đầu tư. Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa được thành lập đầu năm nay sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa các định chế tài chính toàn cầu tiếp cận trực tiếp và đồng hành cùng hành trình tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.