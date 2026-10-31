Thành phố Hồ Chí Minh: Khẩn trương ra biển đưa thuyền viên nước ngoài về bờ cấp cứu

Nhân viên của tàu SAR 272 lên buồng ngủ của tàu nước ngoài để dìu thuyền viên cần cấp cứu. (Ảnh: Trung tâm cung cấp)

Rạng sáng 31/10, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa thuyền viên người Philippines (sinh năm 1962) của tàu Demeter Leader (quốc tịch Nhật Bản) về đến cảng ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn.

Trước đó, vào sáng 30/10, trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ con tàu trên đề nghị hỗ trợ đưa một thuyền viên của tàu vào bờ cấp cứu. Người này bị đau ngực trái đột ngột, kéo dài, kèm theo khó thở và đau đầu, có thời điểm diễn biến xấu và phải hỗ trợ hô hấp bằng oxy. Tàu này đang trên hành trình từ Nhật Bản đi Singapore, lúc thuyền viên này gặp bệnh, tàu đang đi qua vùng biển phía nam Việt Nam.

Con tàu có thuyền viên cần cấp cứu. (Ảnh: Trung tâm cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã lệnh cho tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 cùng hai bác sĩ khẩn trương hành trình ra hiện trường để cứu nạn. Đến 3 giờ 21 phút ngày 31/10, tàu SAR 272 đưa thuyền viên này về đến cầu cảng ở phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn và chuyển ngay đến bệnh viện để cấp cứu.

Đưa thuyền viên Philippines từ tàu SAR 272 lên bờ cấp cứu. (Ảnh: Trung tâm cung cấp)

Việc kịp thời điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng cùng nhân viên y tế ra biển để đưa thuyền viên vào bờ cấp cứu nhanh chóng, an toàn đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên và người đi biển trên vùng biển Việt Nam.