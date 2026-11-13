Thành phố Hồ Chí Minh: Khám phá nhịp sống đô thị phường An Phú

Các đại biểu chúc mừng phường An Phú ra mắt sản phẩm du lịch. (Ảnh: Công ty Chim cánh cụt Travel cung cấp).

Ngày 13/11, Ủy ban nhân dân phường An Phú cùng công ty Chim Cánh Cụt Travel cho ra mắt sản phẩm du lịch “Phường An Phú-Nhịp đập công nghiệp, dòng chảy tương lai”. Sản phẩm này được xây dựng như một chuyến đi tìm hiểu những nét đặc trưng trong quá trình phát triển của khu vực, từ nhịp sống đô thị đến các hoạt động gắn liền với sản xuất và hạ tầng phục vụ cộng đồng.

Qua những điểm dừng chân và trải nghiệm trên hành trình, du khách có cơ hội quan sát, tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn sự vận hành của một địa phương đang không ngừng đổi thay, phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Mở đầu chương trình, đoàn khách sẽ được trải nghiệm hành trình đi một vòng qua Khu công nghiệp VSIP I-một trong những khu vực công nghiệp phát triển năng động. Từ trên xe, đoàn sẽ đi qua hệ thống đường sá, nhà xưởng và không gian cảnh quan được quy hoạch bài bản, qua đó có cái nhìn khái quát về diện mạo của một khu công nghiệp hiện đại. Trên cung đường di chuyển, đoàn cũng có dịp ngắm nhìn từ bên ngoài một số doanh nghiệp tiêu biểu như Công ty Dược phẩm Thành Nam, Nhà máy Phonak, Công ty Bio International, Công ty Weipo Industrial,… góp phần hình dung rõ hơn về sự đa dạng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang hiện diện trong khu vực.

Đoàn khách tham quan Chi nhánh cấp nước Dĩ An. (Ảnh: Công ty Chim Cánh Cụt Travel cung cấp).

Tiếp nối hành trình, xe đưa đoàn đến tham quan Chi nhánh cấp nước Dĩ An là một trong những đơn vị thực hiện công tác khai thác, xử lý và cung cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực. Trong hành trình, đoàn sẽ có cơ hội tìm hiểu trực quan hơn về cách một hệ thống cấp nước được vận hành, từ khâu theo dõi, kiểm soát đến các công đoạn xử lý nước trước khi đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Thanh Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương mong muốn khai thác thế mạnh công nghiệp để phát triển sản phẩm du lịch, giới thiệu diện mạo địa phương đến du khách. Sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị lữ hành sẽ giúp xây dựng chương trình phù hợp từng nhóm khách.

“Phường An Phú hướng đến kết nối tham quan với giáo dục, trải nghiệm và tìm hiểu môi trường đầu tư. Quá trình triển khai cần chú trọng an toàn, chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động sản xuất và tạo thêm cơ hội cho cộng đồng dân cư”, ông Nguyễn Thanh Luật thông tin thêm.

Theo bà Phan Yến Ly, Phó Giám đốc Công ty Chim Cánh Cụt Travel, không phải phường, xã nào cũng có lợi thế nổi bật về di tích lịch sử, văn hóa hay cảnh quan thiên nhiên. Điều quan trọng là nghiên cứu để tìm ra hướng phát triển phù hợp với tài nguyên và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại Chi nhánh cấp nước Dĩ An. (Ảnh: Công ty Chim Cánh Cụt Travel cung cấp).

“Sau quá trình khảo sát tại An Phú, cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, bộ phận văn hóa-xã hội, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành đã gợi mở cho chúng tôi về khả năng phát triển du lịch từ thế mạnh công nghiệp. Sự hiện diện của khu công nghiệp VSIP cùng các nhà máy, cơ sở sản xuất là chất liệu để thiết kế chương trình có nội dung riêng, hướng tới những nhóm khách cụ thể”, bà Phan Yến Ly chia sẻ.

Đại diện Công ty Chim Cánh Cụt Travel cho biết thêm, các chuyến tham quan xưởng, nhà máy có thể được thiết kế thành tour chuyên đề dành cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó là chương trình phục vụ khách trong và ngoài nước muốn tìm hiểu hoạt động công nghiệp, môi trường sản xuất và cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn khách trong hành trình khám phá An Phú. (Ảnh: Công ty Chim Cánh Cụt Travel cung cấp).

Với nhóm học sinh, sinh viên, chuyến đi có thể gắn với tìm hiểu nghề nghiệp, quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ. Với khách quan tâm đầu tư, chương trình có thể chú trọng câu chuyện phát triển doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và khả năng kết nối đối tác. Đây là những hướng thiết kế cần tiếp tục được cụ thể hóa cùng các đơn vị tham gia.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hướng phát triển du lịch tại phường An Phú đang bổ sung một lựa chọn cho hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương tại thành phố. Thời gian qua, nhiều địa phương bắt đầu ra mắt các sản phẩm du lịch trong bối cảnh mới. Một số phường, xã phát huy thế mạnh di sản trên địa bàn đã hình thành nhiều tour du lịch trải nghiệm ấn tượng như: Dấu ấn Tân Định (phường Tân Định), Xuân Hòa-Dáng xưa trong phố mới (phường Xuân Hòa), Chạm vào dấu xưa (phường Bình Tây),…

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, các địa phương cần hoàn thiện các tuyến tham quan sẵn có, đồng thời nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp từng phân khúc khách hàng. Đặc biệt, việc liên kết giữa các địa phương để hình thành một sản phẩm du lịch tiêu biểu là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhằm tăng sức hấp dẫn của điểm đến.