Thành phố Hồ Chí Minh: Khai thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề rất quan trọng, từ quy hoạch tổng thể đầu tiên của thành phố sau sáp nhập thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; các cơ chế, chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị đến ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án cụ thể.

Kỳ họp đã thông qua 47 nghị quyết, góp phần khai thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, mỗi quyết nghị có phạm vi và yêu cầu triển khai riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là mở rộng không gian phát triển, khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của nhân dân thành phố.

Đối với Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng đây là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và định hướng phân bổ nguồn lực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đồng chí đề nghị, sau khi quy hoạch được thông qua, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời cụ thể hóa quy hoạch thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp từng giai đoạn; xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phải phù hợp quy hoạch tổng thể.

Đối với các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị được thông qua tại kỳ họp này đã tạo thêm cơ sở pháp lý và công cụ để thành phố huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, chỉnh trang và tái thiết đô thị, thúc đẩy các mô hình và không gian phát triển mới.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, điều kiện bảo đảm và kết quả cần đạt được. Những nội dung cần hướng dẫn hoặc phối hợp giữa các cơ quan phải được chủ động thực hiện với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, không để nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chậm triển khai hoặc lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành được phân công chủ trì khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị để trình các kỳ họp tiếp theo của Hội đồng nhân dân thành phố.

Đồng chí Võ Văn Minh chỉ rõ: Thành phố không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt, mà phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt. Không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng để thỏa mãn, để đánh giá KPI mà phải lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với các nghị quyết về ngân sách, đầu tư công, chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai và khai thác công trình, dự án.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát tiến độ, khả năng thực hiện và nhu cầu vốn để tiếp tục bố trí, điều chỉnh vốn đầu tư gắn với khả năng thực hiện và hiệu quả đầu tư, ưu tiên các công trình cấp thiết, có tính kết nối, sức lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của thành phố theo kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh rạch, cần khẩn trương và tập trung thực hiện trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị đầu tư đến phê duyệt dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, trong đó công tác tái định cư phải được xem là then chốt.

Các đại biểu bấm nút thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng dự án. Các đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phải được xem xét thận trọng, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị ngay sau kỳ họp khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời xem xét, kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Hai tháng còn lại của năm 2026, nhiệm vụ của thành phố còn rất lớn. Bên cạnh yêu cầu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tăng trưởng 2 con số, thành phố phải đồng thời triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp hôm nay sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.