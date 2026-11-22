Các nghệ sĩ đại diện 54 dân tộc Việt Nam biểu diễn tại ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH).

Trước lễ khai mạc, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm nay còn hội tụ nhiều dấu mốc lịch sử giàu ý nghĩa: Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

“Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã và đang được triển khai sôi nổi trên toàn thành phố, với điểm nhấn là Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết. Các hoạt động góp phần tạo nên không khí lễ hội văn hóa đa dạng, phong phú, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ và giàu cảm xúc”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. (Ảnh: THẾ ANH)

Cụ thể, từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, thành phố dàn dựng chuỗi các không gian hình nón lá nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa gồm: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; quảng cáo; du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Người dân và du khách sẽ được xem “Tuần phim Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh”, khám phá “Dấu ấn sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh”, thưởng thức Liên hoan nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử, tự tay làm sản phẩm làng nghề cùng các nghệ nhân và xem trình diễn drone, mapping nước, ánh sáng nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi trưng bày mà còn là nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng.

Trình diễn chương trình nghệ thuật 3D Mapping tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Bên cạnh đó, trong tổng thể hoạt động lớn trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố chú trọng tổ chức không gian “Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt” với các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng; biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ 45 phút (ngày 22-24/11), tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam-đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức giới thiệu nghệ thuật Hát bội, Cải lương (22/11), nghệ thuật các dân tộc và Đờn ca tài tử (23/11), giao lưu văn hóa quốc tế (24/11). Các nhà hát của thành phố biểu diễn tại không gian nghệ thuật biểu diễn; sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu văn nghệ của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Các đại biểu, nghệ sĩ tham quan khu vực giới thiệu ngành thời trang của thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong ngày 24/11, ngày hội sẽ diễn ra Triển lãm và Diễn đàn cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026; trình diễn chương trình nghệ thuật 3D Mapping phía trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Đặc biệt, lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” và bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Đông đảo nghệ sĩ thành phố tham dự lễ khai mạc ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Hưởng ứng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” (23/11) và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết từ ngày 18 đến ngày 24/11, nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (19-24/11); Triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh-Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố và Công viên Lam Sơn; Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” (19-22/11).

Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách trong ngày khai mạc. (Ảnh: THẾ ANH)

Bên cạnh đó, ngày 23/11, kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2026), thành phố tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), tiếp nối là buổi họp mặt truyền thống tại Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn được vận động tham gia chương trình ưu đãi, kích cầu và tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam.