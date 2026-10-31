Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực từ Vương quốc Anh

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh-Việt Nam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Mở rộng hợp tác tài chính, công nghệ và năng lượng xanh

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh-Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Vương quốc Anh là đối tác sở hữu nhiều thế mạnh bổ trợ cho Việt Nam như dịch vụ tài chính, thị trường vốn, tư vấn chuyên nghiệp, giáo dục và năng lượng sạch. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã nâng lên tầm cao mới, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh đang tạo thêm nhiều ưu đãi, đưa thương mại hai chiều đạt khoảng 9,4 tỷ USD trong năm 2025”.

Tiếp nối các định hướng phát triển quan hệ giữa 2 nước, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy trong việc góp phần huy động nguồn vốn đầu tư phục vụ các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Vương quốc Anh cam kết đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trong hành trình phát triển công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Phía Anh sẽ tích cực hỗ trợ tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, xây dựng xanh và ứng dụng công nghệ khí hậu để xây dựng chuỗi cung ứng kiên cường hơn", ông Iain Frew khẳng định.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh-Việt Nam 2026. (Ảnh: CTV)

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Nữ Nam tước Winterton, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh đánh giá cao sự năng động cùng khát vọng vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng khẳng định Chính phủ Anh cam kết đồng hành chặt chẽ với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong ba lĩnh vực cốt lõi gồm: Tài chính, công nghệ và phát triển xanh. Phía Anh đã và đang kết nối chuyên gia từ Khu Tài chính London để hỗ trợ tầm nhìn xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hỗ trợ thành lập Tòa án Tài chính Quốc tế chuyên biệt, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch thông qua Chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng.

Theo nhận định ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), thương mại và đầu tư đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Anh. Cơ hội tiếp theo nằm ở việc mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tài chính và thị trường vốn.

Hai quốc gia có những thế mạnh mang tính bổ trợ lẫn nhau, khi Anh có chuyên môn tài chính sâu rộng cùng mạng lưới kết nối toàn cầu, còn Việt Nam sở hữu đà tăng trưởng kinh tế tích cực cùng khu vực tư nhân năng động.

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: CTV)

Nhấn mạnh vai trò của trung tâm tài chính, ông Kim Byoungho chia sẻ: "London có thể trở thành cánh cửa kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu. Thông qua London, các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao vị thế trên trường quốc tế."

Để cụ thể hóa định hướng này, ông dẫn chứng kế hoạch của HDBank trong việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán London, qua đó thể hiện quá trình chủ động nâng cao chuẩn mực quản trị và kết nối thị trường vốn hai nước.

Phát triển hạ tầng thị trường, tạo giá trị bền vững

Phân tích về bối cảnh chuyển dịch kinh tế, bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi then chốt khi mô hình tăng trưởng dựa trên lao động dồi dào và tích lũy vốn nhanh đang dần chạm trần.

Việt Nam cần bước vào cuộc chuyển đổi lớn thứ hai, đòi hỏi sự dịch chuyển từ nền kinh tế sản xuất khối lượng lớn sang nền kinh tế tạo ra giá trị cao, đưa doanh nghiệp tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển dịch vai trò của Nhà nước từ điều hành sang kiến tạo.

Bên cạnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp là một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái đầu tư quy mô lớn. Bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á-Thái Bình Dương của FTSE Russell cho biết, việc đưa Việt Nam vào bộ chỉ số toàn cầu giúp thị trường hiện diện rõ nét hơn trước cộng đồng đầu tư quốc tế quản lý hàng nghìn tỷ USD tài sản. Nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, và thập kỷ tới sẽ quyết định khả năng giữ chân dòng vốn thông qua việc không ngừng tối ưu hóa hạ tầng thanh toán, nâng cao tính minh bạch và hoàn thiện thị trường ngoại hối.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: CTV)

Nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam đến năm 2045, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề xuất cộng đồng doanh nghiệp Anh tập trung triển khai các định hướng hợp tác trọng tâm.

Thành phố hoan nghênh các tập đoàn lớn từ Vương quốc Anh đẩy mạnh thu hút và phát huy đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dịch vụ tài chính, nghiên cứu và phát triển, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

"Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng hợp tác sâu rộng trong phát triển thị trường vốn, xây dựng chuỗi cung ứng xanh, khai thác hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và quy hoạch đô thị bền vững theo mô hình giao thông công cộng để nâng cao sức cạnh tranh của siêu đô thị", ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Tin tưởng về khả năng thu hút dòng vốn quốc tế, ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank khẳng định nguyên tắc: "Nguồn vốn tìm đến nơi có cơ hội nhưng sẽ ở lại nơi có niềm tin". Việc củng cố hệ thống quản trị, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm năng lực thực thi nhất quán chính là chìa khóa để biến các cơ hội tiềm năng thành dòng vốn ổn định, dài hạn.

Các định chế tài chính sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết giữa London và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa hợp tác kinh tế-tài chính giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045.