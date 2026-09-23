Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối người khuyết tật với hơn 1.600 vị trí việc làm

Đại diện các đơn vị, tổ chức tặng quà cho người khuyết tật tại Ngày hội việc làm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 23/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và Tạo việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam (Save the Children) và Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm cho người khuyết tật và Ngày hội việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố.”

Với thông điệp “Cơ hội việc làm bình đẳng và hòa nhập,” ngày hội tạo điều kiện để người lao động, đặc biệt là người khuyết tật có nhu cầu tìm việc được tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực; đồng thời góp phần tăng cường kết nối cung - cầu lao động, thúc đẩy môi trường làm việc bình đẳng, hòa nhập.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc làm không chỉ mang lại nguồn thu nhập bảo đảm cuộc sống mà còn là cầu nối giúp người lao động khẳng định giá trị bản thân, tự chủ, hòa nhập và đóng góp tích cực cho xã hội.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật. Tuy nhiên, rào cản về cơ hội việc làm và tâm lý e ngại vẫn là những thách thức đối với nhóm lao động này. Ngày hội việc làm được tổ chức nhằm góp phần tháo gỡ những rào cản, tạo kết nối thực chất giữa người lao động và các đơn vị tuyển dụng.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, kết nối cung-cầu lao động giữa doanh nghiệp và người lao động tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được quan tâm. Cùng với đó, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người khuyết tật ổn định cuộc sống, có việc làm phù hợp và hòa nhập cộng đồng cũng có ý nghĩa quan trọng.

Đông đảo người khuyết tật tìm kiếm việc làm tại Ngày hội việc làm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày hội thu hút gần 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, trong đó 24 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động là người khuyết tật với tổng số hơn 1.600 vị trí việc làm. Các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự ở nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dịch vụ, kinh doanh, quản lý, công nghệ thông tin; trong đó có nhiều vị trí dành cho lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo nghề.

Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietnam Concentrix Services tuyển 300 nhân viên chăm sóc khách hàng ứng dụng du lịch, vé máy bay; Công ty Cổ phần Takagiro tuyển 110 nhân viên ở các vị trí phụ bếp, tiếp thực, lễ tân, phục vụ, pha chế, thu ngân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ping Sheng Feng (Ping Group) tuyển 30 nhân viên làm việc toàn thời gian.

Nhóm ngành nghề tuyển dụng nhiều gồm lao động phổ thông, chăm sóc khách hàng, phục vụ, lễ tân, giám sát thi công, nhân viên ngành xây dựng, thợ kỹ thuật... Mức lương bình quân từ 7-15 triệu đồng/người/tháng cùng các chế độ theo quy định và chính sách khen thưởng, động viên người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Có mặt tại ngày hội từ sớm, em Trịnh Lữ Phương Doanh (người khiếm thính) cùng dì ruột Lãnh Thị Thảo Ly (ngụ phường Bình Tân) mang theo nhiều hy vọng tìm kiếm việc làm ổn định. Trước đây, Doanh từng học và làm nghề nail nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt.

“Đến với ngày hội, em mong được tiếp cận các khóa đào tạo nghề pha chế miễn phí và kết nối với các đơn vị tuyển dụng uy tín. Dù gặp rào cản trong giao tiếp nhưng em vẫn hy vọng có thể tìm được công việc phù hợp với khả năng và công sức của mình,” Phương Doanh chia sẻ. Cô gái 22 tuổi Phương Doanh bằng sự kiên nhẫn, khát khao vươn lên, quyết tâm tự lập để không còn là gánh nặng cho người thân đã chạm đến sự đồng cảm của những người xung quanh.

Về phía gia đình, chị Lãnh Thị Thảo Ly chia sẻ nhiều nỗi trăn trở và mong cơ quan chức năng, doanh nghiệp tạo điều kiện về môi trường làm việc an toàn, nhân văn để những người khuyết tật như Phương Doanh có cơ hội tự nuôi sống bản thân, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức tiếp nhận các phần quà do các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trao tặng người lao động khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của cộng đồng; đồng thời tin tưởng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật, qua đó phát huy năng lực, kỹ năng của người lao động, góp phần xây dựng thị trường lao động bao phủ, bình đẳng và tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội làm việc, ổn định cuộc sống./.