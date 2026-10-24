Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối giao thương, nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Hội chợ. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Với khoảng 350 gian hàng, hội chợ tạo không gian quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp với các hệ thống phân phối, đối tác thương mại, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất.

Hội chợ là một trong các hoạt động thuộc chuỗi sự kiện ngành công thương khu vực phía nam năm 2026, hướng đến tăng cường liên kết giữa các địa phương, khai thác tiềm năng sản xuất và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường ngày càng cao, việc tạo điều kiện để các cơ sở công nghiệp nông thôn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố là trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo, đồng thời giữ vai trò kết nối quan trọng giữa các vùng sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế. Việc tổ chức hội chợ tại thành phố góp phần đưa những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của các địa phương đến gần hơn với hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, thị trường bán lẻ và các đối tác thương mại.

Theo ông Phương, khu vực phía nam có lợi thế về nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, để chuyển lợi thế về nguyên liệu thành giá trị kinh tế cao hơn, các doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, chuẩn hóa mẫu mã, xây dựng thương hiệu và chủ động phát triển thị trường.

Từ yêu cầu đó, hoạt động khuyến công cần được triển khai theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Việc hỗ trợ không dừng ở đầu tư máy móc, thiết bị hay tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại riêng lẻ, mà cần gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khả năng kết nối thị trường.

Một gian hàng giới thiệu các loại nước uống thảo dược tại hội chợ. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đây là những yếu tố quan trọng để các cơ sở sản xuất từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hội chợ năm nay quy tụ hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, dược liệu, đồ gỗ, cơ khí, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Các sản phẩm đến từ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, phía bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, chương trình bố trí livestream quảng bá sản phẩm nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu trên các kênh trực tuyến.

Nhiều mặt hàng đặc sản vùng miền được giới thiệu tại Hội chợ lần này. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối các cơ sở sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và đối tác thương mại. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động tận dụng cơ hội tại hội chợ để tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp, thiết lập quan hệ hợp tác thực chất và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm cũng đề nghị các Sở Công thương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp sau hội chợ; quan tâm phát triển, nhận diện sản phẩm, kết nối các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm với hệ thống phân phối và nền tảng công nghệ.

Qua đó, hoạt động xúc tiến thương mại từng bước chuyển từ giới thiệu sản phẩm đơn thuần sang hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ đối tác, phát triển đầu ra ổn định và mở rộng thị trường.

Hội chợ diễn ra từ ngày 23 đến 27/10, mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, tại Nhà thi đấu Phú Thọ.