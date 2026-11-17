Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Sự kiện quy tụ khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những vướng mắc thiết thực trong quá trình số hóa nền kinh tế.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xác định kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo nhất, tạo nhiều việc làm nhất, do đó chuyển đổi số chỉ thành công khi lan tỏa đến từng cửa hàng, từng doanh nghiệp nhỏ.

Thành phố sẽ lựa chọn khoảng 200 doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện làm mô hình mẫu, đồng thời đào tạo kỹ năng số cho chủ doanh nghiệp và người lao động để nâng cao năng lực thực tế.

Ông Trương Minh Huy Vũ chỉ rõ công tác hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp không thể làm theo phong trào mà phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt sát sườn nhu cầu thực tế để tháo gỡ khó khăn.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thành phố đề nghị các đơn vị công nghệ tăng khả năng tích hợp giữa các giải pháp, chú trọng kết nối với hệ thống định danh và các nền tảng lớn, bảo đảm dữ liệu được liên thông để doanh nghiệp sử dụng thuận tiện, tránh tình trạng có nhiều phần mềm nhưng thiếu kết nối.

Hưởng ứng định hướng thúc đẩy kinh tế số của thành phố, trong khuôn khổ hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel Telecom công bố các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng.

Chương trình tập trung vào ba nhóm giải pháp thiết yếu, giải quyết trực tiếp các bài toán vận hành hằng ngày của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Về quản lý bán hàng, chương trình mang đến ưu đãi sử dụng Viettel Tendoo, giúp hộ kinh doanh quản lý toàn diện từ bán hàng, hàng hóa, doanh thu đến hóa đơn.

Ở mảng quản trị doanh nghiệp, gói ưu đãi Tendoo Workspace sẽ hỗ trợ số hóa quản trị nhân sự, phối hợp công việc và nâng cao hiệu quả vận hành nội bộ. Đối với giao dịch điện tử, ưu đãi hợp đồng điện tử sẽ giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ số.

Bên cạnh các gói ưu đãi về chi phí, Viettel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, bảo đảm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thành công và tạo ra giá trị gia tăng rõ rệt.

Tại diễn đàn, Viettel cũng giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số toàn diện, linh hoạt theo quy mô và ngành nghề, bao gồm các nền tảng chăm sóc khách hàng như: Tammi, hạ tầng Viettel Cloud, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ về định hướng đồng hành với địa phương và doanh nghiệp, bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết Viettel mong muốn kết nối nguồn lực từ chính quyền, hiệp hội, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để xây dựng những chương trình phù hợp nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Viettel sẵn sàng tham gia từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến triển khai, hỗ trợ sử dụng và đánh giá hiệu quả, với mục tiêu không chỉ đưa công nghệ đến nhiều doanh nghiệp hơn mà còn giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, gia tăng năng lực cạnh tranh.

Khách mời tìm hiểu các giải pháp chuyển đổi số tại diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh các gói ưu đãi tài chính, Viettel giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số toàn diện, linh hoạt theo quy mô và ngành nghề, từ các nền tảng dễ sử dụng cho hộ kinh doanh đến các hệ thống quản trị, dữ liệu, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu phức tạp của doanh nghiệp lớn và FDI. Hệ thống chăm sóc khách hàng Tammi với kênh Tammi OA hướng tới mục tiêu 100 triệu người dùng, tạo cầu nối tương tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và người dân trên cả nước.

Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh qua thực tiễn làm việc, đơn vị nhận thấy doanh nghiệp Việt Nam không thiếu quyết tâm chuyển đổi số mà điều họ cần chính là một lộ trình phù hợp và giải pháp đủ đơn giản để bắt đầu.

Viettel cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng doanh nghiệp, đưa công nghệ đến gần hơn với từng hộ kinh doanh để giải quyết những bài toán cụ thể trong sản xuất và kinh doanh.

Thông qua mạng lưới triển khai rộng khắp với 20.000 nhân sự chuyên trách tại các địa phương, sự kiện kết nối tại Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ tạo ra hình mẫu lan tỏa, giúp cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số từ chủ trương thành hành động thực tế, đưa công nghệ thành năng suất và năng lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.