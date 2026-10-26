Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối dòng vốn, công nghệ và động lực tăng trưởng mới

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, đây là một cuộc đối thoại rất đặc biệt, bởi với thành phố, câu chuyện hôm nay không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là cùng các nhà đầu tư nhìn nhận những cơ hội mới, những yêu cầu mới, cùng giải quyết những bài toán phát triển cụ thể, cùng kiến tạo cơ hội và động lực tăng trưởng mới.

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một không gian phát triển mới. Sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, thành phố xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố quyết tâm thực hiện kế hoạch phấn đấu mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Công Vinh cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ.

“Chúng tôi muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn Thành phố Hồ Chí Minh với một tâm thế mới. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam. Thành phố đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển của cả khu vực và thế giới”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính, công nghệ và mở rộng hoạt động vào một không gian kinh tế rộng lớn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động kết nối để các dòng vốn đang dịch chuyển gặp được công nghệ, thị trường, nhân lực và những cơ hội phát triển mới.

Tại Chương trình CEO 500, các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm động lực phát triển mới của thành phố. Cụ thể là về hạ tầng và không gian phát triển mới; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà (bên phải ảnh) và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh tham dự sự kiện CEO 500. (Ảnh: BTC)

Với mỗi nhóm nội dung, thành phố mong muốn trao đổi thực chất với các nhà đầu tư về cơ hội đầu tư cụ thể; nguồn lực và điều kiện cần thiết; cơ chế, chính sách hỗ trợ và cam kết, lộ trình triển khai.

Qua đó, chuyển hóa các trao đổi tại Chương trình thành những dự án, sáng kiến và quan hệ hợp tác có khả năng hiện thực hóa trong thời gian tới.