Công nghệ hiện đại kết nối những giá trị văn hóa truyền thống trên kiến trúc Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh trong đêm trình diễn 3D Mapping chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Cuộc gặp gỡ giữa Lạc Long Quân mang dòng máu rồng từ biển cả và Âu Cơ mang dòng dõi tiên từ núi rừng - mối duyên khởi nguồn cho cộng đồng dân tộc Việt. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Hành trình Sài Gòn xưa, nơi hội tụ những dòng người và chứng kiến các bước ngoặt lịch sử quan trọng. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Hình ảnh cảng Sài Gòn nhộn nhịp năm xưa. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Sự giao hòa rực rỡ từ núi cao đến đồng bằng, từ đại ngàn ra biển rộng, nơi mỗi dân tộc góp một tiếng nói, một phong tục và một sắc màu riêng. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Tái hiện hình ảnh đất, nước, núi cao và biển rộng từ thuở sơ khai, trước khi những cái tên hay những con đường được hình thành. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Những giá trị được vun đắp qua nhiều thế kỷ trở thành bệ phóng để thế hệ hôm nay xây dựng một đô thị thông minh, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Hơn cả những con đường hay tòa nhà, diện mạo TP. Hồ Chí Minh hôm nay được viết tiếp mỗi ngày bởi chính những con người năng động, sáng tạo. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Qua bao đổi thay của thời gian, cội nguồn vẫn luôn hiện hữu nguyên vẹn trong tiếng nói, ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi người Việt. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Mỗi thế hệ hôm nay không chỉ tiếp nối câu chuyện của tổ tiên, mà còn nắm giữ cơ hội tự tay kiến tạo nên những chân trời mới cho đất nước. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Sự kết hợp mãn nhãn giữa công nghệ sáng tạo và nghệ thuật thị giác, tôn vinh trọn vẹn giá trị lịch sử văn hóa dân tộc trong lòng khán giả. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)