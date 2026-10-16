Thành phố Hồ Chí Minh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ diễn tập tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Hình ảnh tại buổi diễn tập. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Tình huống giả định đặt ra sự cố cháy tại cụm bồn chứa condensate (xăng nhẹ) do sét đánh trong điều kiện mưa dông. Sự cố khiến condensate tràn ra ngoài đê bao và bốc cháy. Cùng thời điểm, khí và condensate rò rỉ dưới áp suất cao tại khu vực thiết bị công nghệ, hình thành đám mây khí, sau đó phát nổ khi gặp nguồn nhiệt, làm đám cháy bùng phát dữ dội, đe dọa lan sang các bồn chứa và công trình lân cận.

Đại diện lãnh đạo thành phố và các đơn vị nghiệp vụ tham dự. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Sức ép từ vụ nổ làm hư hỏng một phần kết cấu công trình, gây phát sinh đám cháy mới. Khói dày đặc bao trùm các lối thoát hiểm, khiến nhiều người mắc kẹt, trong khi một số công nhân bị thương, mất khả năng tự di chuyển. Tình huống đặt ra yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, cứu người, ngăn chặn cháy lan và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia xử lý sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ đưa xe chữa cháy vào hiện trường. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Các đơn vị phối hợp lực lượng chức năng địa phương và lực lượng chữa cháy tại chỗ tổ chức triển khai đội hình từ nhiều hướng, tiếp cận khu vực cháy, phun nước dập lửa, làm mát các bồn chứa, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang hệ thống đường ống và thiết bị công nghệ.

Sự cố giả định tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Song song đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm, tiếp cận người bị nạn, đưa những người mắc kẹt và bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các phương tiện chuyên dụng, trong đó có robot chữa cháy tự hành, được huy động hỗ trợ xử lý đám cháy trong điều kiện nhiệt độ cao, môi trường tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố thứ cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh khí đốt có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các nhà máy điện, đạm và nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên, sự cố cháy, nổ liên quan đến khí đốt có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản và hoạt động sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi diễn tập. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đồng chí Nguyễn Thanh Hưởng cho rằng, việc tổ chức diễn tập tại Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn có ý nghĩa thiết thực trong kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống khẩn cấp tại cơ sở công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao.

Một hình ảnh trong quá trình cán bộ, chiến sĩ xử lý sự cố. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Lãnh đạo Công an Thành phố yêu cầu Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tự kiểm tra, kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành.

Đồng thời, thường xuyên củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động, duy trì chế độ kiểm tra, bảo dưỡng và bổ sung các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn là một trong những công trình hạ tầng quan trọng của ngành công nghiệp khí Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển khí từ các mỏ ngoài khơi về bờ để xử lý và cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Theo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đến tháng 8/2025, hệ thống đã tiếp nhận, xử lý và vận chuyển hơn 110 tỷ m³ khí cùng hơn 23 triệu thùng condensate. Việc bảo đảm an toàn vận hành công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp và nguồn cung năng lượng cho khu vực phía nam.