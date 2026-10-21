Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác phát triển du lịch và mạng lưới đường bay

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Chiều 21/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tăng cường liên kết giữa ngành du lịch và hàng không.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và ACV giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở phát huy chức năng, thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, hướng đến tăng cường kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với các thị trường trong nước và quốc tế. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và ACV cũng sẽ thúc đẩy liên kết với các địa phương trong không gian phát triển mới của Thành phố.

Cụ thể, nội dung hợp tác có trọng tâm hướng vào mục tiêu: Phát triển đường bay đến Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên kết; quảng bá điểm đến gắn với phát triển cảng hàng không, du lịch Côn Đảo bền vững gắn với cảng hàng không, trao đổi thông tin và dữ liệu. cùng một số nội dung khác.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và ACV giai đoạn 2026 - 2030 tạo cơ sở phát huy vai trò của hệ thống cảng hàng không trong kết nối và quảng bá điểm đến.

Thông qua hoạt động xúc tiến phát triển đường bay, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hai bên kỳ vọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và mang đến trải nghiệm thuận tiện, chất lượng hơn cho du khách.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với ngành du lịch, cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những “điểm chạm” đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến. Sự đồng hành giữa hàng không và du lịch có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá hình ảnh Thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và ACV giai đoạn 2026 - 2030 là bước đi cụ thể hóa sự gắn kết giữa hai lĩnh vực, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả hạ tầng và tạo động lực phát triển chung.