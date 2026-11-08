Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 200 người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại được đi nghỉ dưỡng miễn phí

Chương trình đêm Gala với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người lao động. (Ảnh: THANH NGA)

Đây là những công nhân, lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, bị suy giảm sức khỏe trong quá trình làm việc; đoàn viên nghiệp đoàn, lao động khu vực phi chính thức…

Trong hành trình này, đoàn viên, người lao động được trải nghiệm, tham gia các trò chơi, đêm gala và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức.

Bên cạnh hoạt động tham quan và giải trí, chương trình còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật lao động, tư vấn pháp luật trực tiếp và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng được thăm hỏi, động viên kịp thời.

Chia sẻ về chương trình, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ người lao động Công đoàn Thành phố, cho biết, người lao động lâu nay đã dành phần lớn thời gian, tâm huyết và sức lực để lo cho công việc cũng như gánh nặng mưu sinh gia đình. Do đó, thông qua các chuyến đi nghỉ dưỡng, tổ chức Công đoàn mong muốn tạo khoảng không gian để người lao động được nghỉ ngơi, tạm gác lại những lo toan thường nhật, qua đó tái tạo sức lao động và có thêm thời gian chăm sóc chính bản thân mình.

Người lao động được tặng quà trong chương trình. (Ảnh: THANH NGA)

"Chúng tôi mong muốn sau chuyến đi, mỗi người trở về với công việc, gia đình sẽ có thêm niềm vui, sức khỏe và năng lượng tích cực để tiếp tục lao động, sản xuất", ông Quang chia sẻ.

Là một trong 260 người tham gia chương trình lần này, cô Nguyễn Thị Nữ, nhân viên cấp dưỡng tại một trường mầm non tư thục ở phường Phú Định cho biết, bản thân cả ngày chỉ biết quẩn quanh với công việc bếp núc, được tham gia chuyến đi ý nghĩa này khiến cô vô cùng xúc động và hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa để cô Nữ thoải mái vui đùa và tận hưởng những khoảnh khắc thật đẹp cho riêng mình.

Giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở việc người lao động được đến đâu mà ở cảm nhận mình được quan tâm, trân trọng như thế nào. Sự chăm lo thiết thực từ tổ chức Công đoàn Thành phố chính là nguồn năng lượng tích cực, giúp người lao động vơi bớt áp lực cuộc sống, thêm yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức Công đoàn trong chặng đường lao động sản xuất sắp tới.

Chuyến đi ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc. (Ảnh: THANH NGA)

Đây là hoạt động mở đầu cho hành trình chăm lo 10.000 người lao động giai đoạn 2026-2027 của Công đoàn Thành phố, hướng đến chăm sóc cả đời sống vật chất lẫn sức khỏe tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Theo đó, chương trình sẽ tổ chức cho người lao động được tham gia nghỉ dưỡng tại các cơ sở nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Công đoàn hoặc các địa điểm du lịch phù hợp. Các đợt nghỉ dưỡng được bố trí vào thứ bảy, chủ nhật hoặc thời gian phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.