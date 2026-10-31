Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 2.500 người tham gia diễn tập ứng phó nhiều sự cố cùng một lúc

Diễn tập ứng cứu sự cố ở bồn chứa hóa chất tại LSP, xã Long Sơn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 31/10, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập ứng phó với nhiều sự cố xảy ra cùng một thời điểm: Cháy, nổ, sập công trình, hóa chất rò rỉ cả trên bờ, dưới biển, người mắc kẹt.

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng và các cơ quan chức năng khi đồng thời xảy ra nhiều tình huống sự cố phức tạp.

Cuộc diễn tập diễn ra tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn và đây là cuộc diễn tập cấp bộ và đã huy động hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện tham gia, đặc biệt có 6 robot chữa cháy.

Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Đồng Nai, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng khác.

Diễn tập ứng cứu sự cố trên biển ở Long Sơn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Kịch bản giả định đưa ra là tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn xảy ra nhiều sự cố cùng một lúc như: Cháy, nổ và sập đổ tại khu vực bồn chứa; cháy tàu và tràn naphtha tại cầu cảng; tai nạn giao thông gây rò rỉ axit Clohydric (HCl); cùng các tình huống cứu người mắc kẹt dưới cấu kiện sập đổ, trên cao, trong phương tiện và trên biển.

Kịch bản này có mức độ phức tạp cao, được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp trong nhiều tình huống giả định nghiêm trọng xảy ra cùng thời điểm.

Ngay sau khi phát hiện các sự cố giả định, LSP đã kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất, huy động nguồn lực tại chỗ và triển khai hệ thống thông tin ứng cứu khẩn cấp.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Long Sơn. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, quyền chỉ huy được chuyển giao theo quy định. Trung tâm chỉ huy thống nhất được thiết lập, phân chia các khu vực tác chiến và điều phối các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, y tế, giao thông, hàng hải và ứng phó sự cố hóa chất.

Cơ chế ứng phó sau đó tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các lực lượng Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc bộ và các địa phương lân cận.

Dùng drone thả phao cứu sinh trong buổi diễn tập. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với kịch bản này, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra đồng thời khả năng ứng phó tại chỗ, ban đầu của LSP và khả năng kết nối, phối hợp các lực lượng chức năng trong ứng phó ở quy mô lớn. Các lực lượng chức năng cũng thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu y tế, kiểm soát tình huống rò rỉ hóa chất và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Cuộc diễn tập mang tính phòng ngừa, góp phần nâng cao trạng thái sẵn sàng và củng cố năng lực phối hợp của các lực lượng tham gia nhằm bảo vệ tính mạng con người.

Ca-nô được huy động tham gia buổi diễn tập. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP cho biết, cuộc diễn tập giúp cho doanh nghiệp kiểm tra sự phối hợp đồng bộ, kỷ luật an toàn của đội ngũ nhân viên tổ hợp để nhận diện những điểm cần tiếp tục cải thiện, hoàn thiện trong thời gian tới.

Trước khi diễn ra buổi diễn tập trên, các ngành chức năng đã diễn tập riêng lẻ, rồi hợp luyện. Buổi diễn tập đã kết thúc an toàn tuyệt đối.