Các đại biểu và người dân tham gia đi bộ gây quỹ chăm lo tết cho người nghèo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sáng 19/11, với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”, Lễ khai mạc Festival Nhân ái Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đã diễn ra ở Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Festival này do Hội Chữ thập đỏ thành phố chủ trì tổ chức.

Ngay sau lễ, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình “Đi bộ đồng hành vì cộng đồng” để quyên góp, gây quỹ khoảng 10 tỷ đồng để chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Festival nhấn mạnh, hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chủ đề của festival năm nay là lời kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Minh Nhựt khẳng định, phong trào “Tết Nhân ái” của Xuân Đinh Mùi 2027 sẽ được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố. Số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Festival cũng là không gian để kết nối những tấm lòng hảo tâm, tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp. Từ đó, góp phần khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, lòng nhân ái và nhân rộng các mô hình nhân đạo thiết thực, hiệu quả.

Người máy đi bộ cùng đoàn người. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Tại lễ khai mạc, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao kinh phí ủng hộ quỹ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Trong khuôn khổ festival còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng và trao tặng các bộ dụng cụ sơ cấp cứu thiết yếu cho các đơn vị; trình chiếu phim tư liệu “50 năm - Hành trình của lòng nhân ái”; khai mạc Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026; diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước…

Tặng dụng cụ sơ cấp cứu cho các xã, phường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trước đó, trong khuôn khổ của festival, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn, thiết thực cho cộng đồng như: Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân và tình nguyện viên ở 29 xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây.

Tập huấn sơ cấp cứu người đuối nước. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngoài ra, với hoạt động “Chuyến xe 0 đồng”, đã trao tặng 600 suất quà, với tổng trị giá 510 triệu đồng đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Với hoạt động hiến máu nhân đạo, Ban tổ chức đã thu được gần 500 đơn vị máu. Trong khi đó, với chương trình cắt tóc miễn phí bằng 20 xe lưu động, Ban tổ chức đã cắt tóc miễn phí cho khoảng 2.000 người.