Thành phố Hồ Chí Minh: Học sinh trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ biên phòng

Học sinh tham quan nhà truyền thống Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Tại đây, các em được tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và truyền thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, đồng thời tham quan nhà truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố, tìm hiểu những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và vùng biển.

Những kiến thức về biển, đảo và chủ quyền lãnh thổ được truyền tải qua phim tư liệu, hoạt động giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu. Các em còn được tham quan doanh trại, nơi làm việc, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt và hoạt động huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Các em học sinh trao quà cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Qua những trải nghiệm trực tiếp, môi trường quân ngũ cùng công việc của người chiến sĩ biên phòng trở nên gần gũi, dễ hình dung hơn đối với học sinh.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường phối hợp giữa đơn vị và nhà trường trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Thông qua hoạt động này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh, biển, đảo, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức chấp hành pháp luật. Đây cũng là dịp tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với nhà trường góp phần đổi mới hình thức giáo dục truyền thống bằng những hoạt động trực quan, thiết thực.