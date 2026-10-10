Thành phố Hồ Chí Minh: Hồ Sông Ray xả tràn, người dân cần chủ động phòng ngừa

Hồ Sông Ray đang xả tràn. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh, công trình hồ chứa nước Sông Ray dự kiến sẽ tiếp tục vận hành xả tràn đến ngày 17/10/2026. Trước đó, ngày 7/10, hồ Sông Ray đã thực hiện quy trình xả tràn.

Hồ Sông Ray nằm trên địa bàn các xã: Hòa Hội, Bàu Lâm và Xuân Sơn có nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ có dung tích chứa lên đến hơn 215 triệu m3, với diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2.

Hồ Sông Ray trong điều kiện bình thường, khi nước trong hồ đang ở mức an toàn, chưa phải xả tràn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN).

Trong những ngày qua do có mưa lớn ở vùng hồ và thượng nguồn nên đến sáng 6/10, mực nước hồ Sông Ray đạt cao trình 72,56m, với dung tích khoảng gần 210 triệu m³.

Để chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ lưu, từ ngày 7/10, hồ Sông Ray đã thực hiện xả tràn, với tổng lưu lượng xả từ gần 30m3 đến hơn 140m³/giây. Việc điều tiết xả tràn nói trên có khả năng ảnh hưởng, gây ngập úng vùng hạ lưu và chung quanh hồ Sông Ray.

Trên thực tế trong những ngày qua, tại các xã Hòa Hội, Xuân Sơn, Hồ Tràm đã xảy ra hiện tượng nước ngập làm thiệt hại hoa màu, vật nuôi.

Lực lượng dân quân xã Hòa Hội dọn dẹp kênh mương để thoát nước nhanh, chống ngập úng. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN).

Ngày 10/10, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội cho biết trong 2 ngày qua do mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều đã gây ngập cục bộ tại các ấp Hòa Tiến, Hòa Long khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại hàng rào, 11 tấn ốc bươu đen, 1 tấn cá trê, basa, tai tượng, hàng trăm kg heo…

Chính quyền các xã nói trên đã phát đi thông báo đến người dân sinh sống, sản xuất dọc hai bên bờ sông cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, xả tràn của hồ để có phương án bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi; tuyệt đối không đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc tại khu vực hạ lưu trong thời gian hồ xả nước; nâng cao cảnh giác, chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, chủ động phòng tránh nguy cơ nước dâng, dòng chảy mạnh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.