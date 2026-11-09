Thành phố Hồ Chí Minh: Hiến đất mở hẻm, chung sức chỉnh trang đô thị

Gia đình ông Định Quốc (phải) viết đơn gửi Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) hiến 200m2 đất để mở rộng hẻm 76 Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: Phú Mỹ)

Những tuyến hẻm nghĩa tình

Hẻm 76 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rộng khoảng 4m, chạy dài hơn 50m, len giữa những căn nhà và khu vườn của các hộ dân. Đây vốn là phần đất của gia đình ông Định Quốc, hình thành từ nhiều đời và dần trở thành lối đi chung của hơn chục hộ dân.

Người dân đã quen với con đường này đến mức chẳng ai còn nghĩ nhiều về chuyện nó là đất riêng của một gia đình. Hằng ngày, người lớn đi làm, trẻ nhỏ đến trường, xe máy nối nhau qua lại. Nhưng mỗi khi trời mưa, con hẻm lại trở thành nỗi ám ảnh. “Mưa xuống là ngập dữ lắm, đường vừa dơ vừa trơn. Trong này người già, trẻ nhỏ ngày càng nhiều nên đi lại rất bất tiện”, ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, mặt đường hiện thấp hơn khu vực xung quanh khoảng 20-30cm nên nước mưa khó thoát. Nhiều năm qua, bà con trong khu phố đều biết tình trạng này nhưng chưa có điều kiện để cải tạo đồng bộ. Gia đình ông Quốc cho rằng nếu Nhà nước đầu tư nâng đường, làm hệ thống thoát nước và trải nhựa hoặc bê tông, cả khu dân cư sẽ được hưởng lợi. “Nếu hiến đất mà Nhà nước làm được con đường sạch đẹp, có thoát nước, bà con đi lại thuận lợi thì mình cũng được hưởng. Gia đình đang đề nghị chính quyền hỗ trợ hoàn tất thủ tục thừa kế, sang tên 200m2 đất để có thể thực hiện việc hiến đất đúng quy định”, ông Quốc chia sẻ.

Tại hẻm 90 Trần Phú, ông La Văn Thoại (90/10 Trần Phú, phường Vũng Tàu) cũng tự nguyện hiến 266,1m² đất để mở rộng tuyến hẻm. Đây là diện tích không nhỏ, nhưng theo ông Thoại, điều ông quan tâm hơn cả là lợi ích lâu dài của gia đình và cộng đồng dân cư. “Ở đô thị, hơn 260m2 là diện tích đất rất lớn. Nhưng nếu đường được mở rộng, thông thoáng, đi lại thuận tiện thì sau này con cháu mình cũng được hưởng. Đường đẹp hơn thì cuộc sống của bà con trong khu vực cũng tốt hơn, mà giá trị đất của gia đình cũng có lợi”, ông Thoại chia sẻ.

Theo ông Thoại, phần đất hiến không chỉ góp phần mở rộng mặt đường mà còn tạo điều kiện để Nhà nước đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhất là thoát nước và chỉnh trang tuyến hẻm. Từ đó góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn.

Ông La Văn Thoại (90/10 Trần Phú, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng tình nguyện hiến hơn 260m2 đất để mở rộng hẻm. Ảnh Phú Mỹ

Nhà nước và nhân dân cùng làm

Theo ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Hạ tầng phường Vũng Tàu, địa bàn phường hiện có 560 tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 69km, trong đó hơn 350 tuyến rộng dưới 4m. Những tuyến hẻm nhỏ không chỉ hạn chế việc đi lại mà còn gây khó khăn trong thoát nước, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và đặc biệt là cản trở xe cứu thương, xe chữa cháy khi có sự cố.

Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Vũng Tàu, cho rằng việc vận động người dân hiến đất phải bắt đầu từ việc giải thích rõ lợi ích và tạo được sự đồng thuận. Theo ông, mô hình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” không chỉ giúp mở rộng đường mà còn tạo điều kiện để chỉnh trang hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, từ đó nâng cao chất lượng sống và giá trị tài sản của người dân. “Người dân hiến đất, Nhà nước đầu tư hạ tầng, khi con đường được mở rộng thì chính người dân là những người hưởng lợi trực tiếp”, ông Khoa nhấn mạnh.

Từ góc nhìn chính quyền cơ sở, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu thông tin thêm phường đang xây dựng quy trình vận động, đồng thời hỗ trợ người dân tháo gỡ những vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai sau khi hiến đất. Các nội dung như chỉnh lý giảm diện tích trên giấy chứng nhận, cấp số nhà hay những vướng mắc về điện, nước sẽ được phối hợp giải quyết. Đối với những tuyến hẻm đang xuống cấp, ngập nước, sau khi người dân bàn giao mặt bằng, phường sẽ lập thiết kế, dự toán để đầu tư mặt đường, hệ thống thoát nước; đồng thời phối hợp với ngành điện lực và viễn thông bó gọn, chỉnh trang đường dây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu đặc biệt nhấn mạnh: “Vận động chứ không áp đặt; thuyết phục chứ không gây áp lực; lấy sự tự nguyện và đồng thuận của Nhân dân làm điều kiện quan trọng để triển khai. Mỗi tuyến hẻm phải được xem xét từ nhu cầu thực tế, mức độ đồng thuận và điều kiện triển khai. Không chạy theo số lượng hay thành tích; tuyến nào người dân đồng thuận cao, thực sự cần thiết và đủ điều kiện thì ưu tiên làm trước”.