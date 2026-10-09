Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Phân luồng các khu vực trung tâm

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (MAUR), cho biết, công tác thi công các nhà ga ngầm tuyến Metro số 2 đang được triển khai tại nhiều vị trí sau khi được cấp phép và thông qua phương án tổ chức giao thông.

Theo đó, tại các nhà ga Tao Đàn (ST2), Bảy Hiền (ST7) và Nguyễn Hồng Đào (ST8) do ảnh hưởng điều tiết và phân luồng giao thông nên tại các khu vực thi công, mặt đường lưu thông được bố trí tối thiểu 7,5m; một số tuyến đường được tổ chức lưu thông một chiều và phân luồng phương tiện theo các tuyến lân cận.

Đối với khu vực nhà ga ST2, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Nguyễn Du-Nguyễn Thị Minh Khai. Phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân- Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Cách Mạng Tháng Tám.

Thi công tuyến Metro 2 trên trục đường Hoàng Văn Thụ (Ảnh: VÕ LÊ)

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa cũng tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Cao Thắng-Huyền Trân Công Chúa. Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân tổ chức lưu thông hai chiều.

Tại khu vực nhà ga ST7, ở giao lộ Trường Chinh-Cách Mạng Tháng Tám-Lý Thường Kiệt-Hoàng Văn Thụ, là khu vực có mật độ lưu thông cao, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, không đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám. Phương tiện từ Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Đối với nhà ga ST8, đường Trường Chinh đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen cấm ô tô khách và xe tải lưu thông theo hướng Trương Công Định-Ngã tư Bảy Hiền. Lộ trình thay thế qua Trương Công Định Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1-Đồng Đen-Trường Chinh.

MAUR đề nghị người dân, người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn phân luồng và biển báo tại các khu vực thi công, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình triển khai tuyến Metro số 2.

Trước đó, 5 nhà ga gồm Hòa Hưng (ST4), Lê Thị Riêng (ST5), Phạm Văn Hai (ST6), ga Bà Quẹo (ST9) và Tao Đàn (ST2) đã được tổ chức thi công. Các khu vực này được thiết lập rào chắn, làm đường tạm và tổ chức phân luồng giao thông.

Phần luồng 2 chiều trên đường Võ Văn Tần không xảy ra xung đột

Ghi nhận thành phố tổ chức cho xe máy lưu thông hai chiều đường Võ Văn Tần từ Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa) đến đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 ổn định.

Thực tế ghi nhận lưu thông không xảy ra xung đột, người đi xe máy nhận thấy việc phân luồng là hợp lý, nhất là chia bớt lưu lượng xe rất đông vào giờ cao điểm sáng và chiều trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu

Quy định phân luồng này thực hiện từ ngày 4/10 trong khi đường Võ Văn Tần từ Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa) đến đường Cách Mạng Tháng Tám trước đây các phương tiện chỉ được lưu thông 1 chiều.

Cụ thể, thành phố tổ chức cho xe máy lưu thông hai chiều trên đoạn Võ Văn Tần từ Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa) đến đường Cách Mạng Tháng Tám, dài khoảng 1,2 km. Trong khi đó, ô tô vẫn chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Công trường Quốc tế đến Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Võ Văn Tần từ Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa) đến đường Cách Mạng Tháng Tám cho lưu thông 2 chiều đối với xe gắn máy (Ảnh: VÕ LÊ)

Cũng từ ngày 4/10, đoạn đường trên sẽ cấm dừng, đỗ xe trong khung giờ 6h-9h và 16 giờ đến 19 giờ; đồng thời cấm đỗ xe trong khung giờ 9 giờ đến 16 giờ và 19 giờ đến 6 giờ.

Theo Phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), việc cho xe máy đi hai chiều trên Võ Văn Tần được thực hiện nhằm hỗ trợ phân luồng, giảm áp lực cho các trục Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, nhất là khi từ ngày 10/10, khu vực ga Tao Đàn bắt đầu có thêm các thay đổi lớn về tổ chức giao thông.

Phương án này được triển khai trên cơ sở thử nghiệm theo đề xuất của Phòng Cảnh sát Giao thông, với mục đích giảm tải lưu lượng xe trên đường Điện Biên Phủ vào khung giờ cao điểm.

Để triển khai phương án này, đơn vị quản lý sẽ bổ sung vạch đứt màu vàng phân chia chiều xe chạy. Tuy nhiên, vạch không nằm giữa tim đường mà lệch một bên. Với bề rộng mặt đường 8m, chiều cho ô tô và xe máy lưu thông sẽ rộng 5m, chiều chỉ cho xe máy lưu thông rộng 3m.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) khởi công tháng 1 năm nay, có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Tuyến dài gần 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và depot Tham Lương. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc.