Thành phố Hồ Chí Minh: Giao lưu ẩm thực Việt Nam-Hoa Kỳ

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: LINH BẢO).

Cuộc thi có 12 đội, gồm 24 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Mỗi đội thực hiện hai món ăn từ nguyên liệu thịt gia cầm Mỹ, thể hiện kỹ năng chế biến, khả năng kết hợp hương vị và trình bày. Đây cũng là dịp để các đầu bếp chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nguyên liệu, tìm kiếm cách thể hiện mới cho món ăn.

Điểm nhấn của cuộc thi là sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu nhập khẩu và kinh nghiệm nghề nghiệp của đầu bếp Việt. Sự am hiểu khẩu vị thực khách, cách sử dụng gia vị và kỹ thuật nấu ăn tạo cơ sở để các đội phát triển món ăn phù hợp với hoạt động phục vụ tại nhà hàng, khách sạn.

Ông Phạm Sơn Vương, Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn chia sẻ, cuộc thi là dịp để đầu bếp Việt Nam khám phá, thể hiện sự sáng tạo, đồng thời tiếp nối quan hệ hợp tác giữa cộng đồng đầu bếp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và các đối tác thực phẩm Mỹ trong suốt 20 năm qua.

Theo ông Vương, nguồn nguyên liệu phong phú từ các đối tác giúp đầu bếp có thêm điều kiện học hỏi, thử nghiệm và sáng tạo. Việc kết hợp nguyên liệu Mỹ với kỹ thuật, gia vị và phong cách chế biến Việt Nam mang đến cơ hội cho các đầu bếp thể hiện những món ăn theo nhiều cách khác nhau, vừa giữ hương vị truyền thống, vừa đáp ứng xu hướng thưởng thức hiện đại.

“Hội mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, quảng bá ẩm thực và cuộc thi chuyên môn, qua đó mở rộng hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành ẩm thực Việt Nam. Những hoạt động này tạo điều kiện để đầu bếp học hỏi lẫn nhau, nâng chất lượng nghề nghiệp và giới thiệu khả năng sáng tạo với đối tác quốc tế”, ông Phạm Sơn Vương cho biết thêm.

Nguyên liệu thịt gia cầm từ Hoa Kỳ. (Ảnh: LINH BẢO).

Bên cạnh phần tranh tài, chương trình còn bố trí hoạt động tham quan của phái đoàn cấp cao Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Sự kết nối giữa đầu bếp, doanh nghiệp thực phẩm và các đơn vị trong ngành góp phần tạo thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, phát triển sản phẩm. Từ sân chơi nghề nghiệp, cuộc thi khuyến khích các đầu bếp tiếp tục làm mới món ăn, nâng chất lượng phục vụ và phát huy giá trị ẩm thực Việt.

Mới đây, tại cuộc thi Battle of the Chefs 2026 được tổ chức ở Malaysia, Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đã xuất sắc giành cúp vô địch toàn đoàn. Trong cuộc thi, đoàn đầu bếp Việt Nam đã giành 102 huy chương, gồm 28 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 38 huy chương đồng ở nhiều nội dung chuyên môn.