Thành phố Hồ Chí Minh: Giao 49ha vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu để nhận chìm chất nạo vét

Một tàu container đang từ biển Vũng Tàu đi vào luồng Vũng Tàu-Thị Vải để đến cảng Cái Mép. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định cho phép Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) được sử dụng khu vực biển được phép có diện tích 49ha để nhận chìm chất nạo vét phát sinh khi duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải và sông Dinh.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Khu vực biển này nằm ngoài khơi Vũng Tàu, được giới hạn bởi 4 điểm góc có tọa độ cụ thể, và độ sâu từ 17,7-20,1m (hệ cao độ quốc gia).

Một góc vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Thời hạn Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao khu vực biển để sử dụng vào việc nhận chìm chất nạo vét từ ngày 22/9/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Dự án nạo vét duy tu các luồng hàng hải trên nhằm để đạt được độ sâu -14m cho các tàu container cỡ lớn ra vào Cái Mép-Thị Vải thuận lợi, dễ dàng, không phụ thuộc vào thủy triều.

Dự kiến tổng khối lượng chất nạo vét của hai luồng hàng hải trên là hơn 410.900m3.

Một đoạn luồng Vũng Tàu-Thị Vải và cảng biển ở khu vực Thị Vải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới, diện tích, độ sâu, độ cao, thời hạn được quy định trong quyết định giao khu vực biển; không lấn, chiếm biển; không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, lưu ý các vấn đề liên quan đến môi trường như: quá trình nhận chìm phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, quy trình, quy định của pháp luật. Và thực hiện đúng và đầy đủ chương trình quản lý, giám sát môi trường; phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, tràn dầu, hóa chất… và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra các sự cố.

Giàn khoan dầu khí neo ngoài khơi Vũng Tàu và tàu bè qua lại. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải dừng ngay hoạt động nhận chìm trong trường hợp các chỉ số quan trắc về môi trường vượt quá giới hạn cho phép, xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường hoặc xảy ra sạt lở đê kè, bờ biển.

Đơn vị được giao quyền sử dụng khu vực biển có nghĩa vụ tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, pháp luật về thủy sản; không được cản trở các hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực.

Các hoạt động trong quá trình sử dụng khu vực biển không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản; có các biện pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái, bảo đảm sinh kế, an toàn cho người, tàu cá di chuyển và phương tiện đánh bắt cá trong khu vực biển được sử dụng để nhận chìm.