Thành phố Hồ Chí Minh: Đường Tân Kỳ Tân Quý dự kiến tăng vốn đầu tư gần 10 lần

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường Bình Long qua Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa) dự kiến được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ gần 657 tỷ đồng lên hơn 6.479 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là mở rộng phạm vi đầu tư và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng cao.

Nội dung được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 6, khai mạc sáng 29/10.

Theo phương án điều chỉnh, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2032. Tuyến đường dài khoảng 2,9km, đi qua địa bàn các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình; điểm đầu tại nút giao đường Bình Long, điểm cuối tại nút giao đường Cộng Hòa.

Dự án sẽ nâng cấp, mở rộng đường với mặt cắt ngang 30m, trong đó mặt đường rộng 20m, gồm 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1m và vỉa hè hai bên. Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư tăng do mở rộng phạm vi tuyến từ 636m lên 2.900m; đồng thời tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, cũng như chi phí xây lắp do trượt giá; trong đó, chi phí tăng chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, dự kiến khoảng 6.108 tỷ đồng (bao gồm chi phí dự phòng).

Trước đây, dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa được chia thành ba dự án, với tổng mức đầu tư gần 657 tỷ đồng, gồm hơn 96,1 tỷ đồng cho dự án xây lắp và hơn 560,7 tỷ đồng cho hai dự án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2019, với chiều dài tuyến 636 m và mặt cắt ngang 30m. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đến nay dự án chưa thể triển khai thi công do chưa có mặt bằng; số vốn đã giải ngân khá thấp, chủ yếu cho công tác chuẩn bị đầu tư.

Hiện nay, các phường Tân Sơn Nhì, Tân Bình và Tây Thạnh đều thống nhất, mong muốn đầu tư hoàn chỉnh đoạn tuyến dài 2,9km nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc thường xuyên tại khu vực đang là “nút thắt cổ chai,” ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Đường Tân Kỳ Tân Quý là tuyến giao thông trục chính theo hướng Đông-Tây, kết nối từ đường Lê Đức Anh (đường Vành đai 2) đến đường Cộng Hòa, đi qua các phường Bình Hưng Hòa, Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, nhất là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý thuộc danh mục các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách dự kiến khởi công, hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Dự án được xác định góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ban Kinh tế-Ngân sách đánh giá việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt, giảm ùn tắc và cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết./.