Thành phố Hồ Chí Minh đưa khuyến đọc vào kế hoạch giáo dục từng nhà trường

Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động "đọc sách 15 phút đầu giờ".

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm triển khai các hoạt động khuyến đọc góp phần lan toả văn hoá đọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 trong các cơ sở giáo dục phổ thông, từ năm học 2026-2027, Sở yêu cầu các nhà trường lồng ghép các hoạt động khuyến đọc trong các chương trình, kế hoạch của đơn vị. Đưa hoạt động đọc sách vào các chương trình phát triển văn hóa đọc phù hợp với từng bậc học, cấp học; khuyến khích hình thành thói quen đọc sách và kỹ năng tự học cho học sinh.

Năm học 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Trần Văn ơn, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu đưa hoạt động "đọc sách 15 phút đầu giờ" vào hoạt động giáo dục thường xuyên tại trường.

Trong khung thời gian đầu giờ từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, học sinh các khối lớp sẽ cùng rèn luyện thói quen đọc sách. Thông qua "giỏ sách dùng chung" được toàn thể học sinh nhà trường quyên góp, mỗi học sinh sẽ chọn một cuốn sách yêu thích để đọc, tìm hiểu.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Trần Văn ơn cho biết, sau mỗi buổi đọc, các em sẽ ghi chép vào Nhật ký đọc sách của mình về những điều bản thân đã đọc, đã học được từ cuốn sách.

Hoạt động đọc sách 15 phút đầu giờ được nhà trường triển khai trong năm học này không chỉ giúp các em học sinh khởi đầu buổi học nhẹ nhàng, chủ động mà qua đó hướng tới mục tiêu hình thành cho học sinh thói quen đọc sách, tư duy phản biện, phân tích, đưa công tác khuyến đọc vào nhà trường một cách thiết thực, hiệu quả.

Trong khi đó, hoạt động đọc sách được Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn đưa vào tiết tự đọc, duy trì với thời lượng từ 1-3 tiết trong thời khóa biểu chính khóa mỗi tuần, tùy theo từng khối lớp. Các tủ sách khuyến đọc cũng được hình thành trong mỗi lớp do chính học sinh cùng đóng góp, chia sẻ.

Bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa cho biết, nhà trường hình thành văn hóa đọc cho học sinh bắt đầu từ việc đưa đọc sách, chia sẻ sách trở thành thói quen. Việc đọc sách được các lớp duy trì trong từng tuần, bền bỉ kéo dài trong suốt năm học.

Trong các giờ tự học, giờ ra chơi, các em có thể đọc sách tại tủ sách chia sẻ ở lớp, hoặc đọc sách tại thư viện. Hiện nay, thư viện nhà trường rất phong phú đầu sách, đặc biệt là nguồn sách và học liệu đa dạng từ thư viện điện tử, đáp ứng tối đa nhu cầu đọc, tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

"BTX- Café sách" - điểm nhấn đầy ấn tượng được Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân.

Năm học 2026-2027, "BTX- Café sách" là điểm nhấn đầy ấn tượng được Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến đọc, hình thành văn hóa đọc trong nhà trường. Chương trình được tổ chức vào sáng thứ 7 hàng tuần với nhiều nội dung, hoạt động hấp dẫn.

"Mỗi số Café sách, nhà trường sẽ cố gắng mời một nhà văn trẻ về giao lưu, trò chuyện với học sinh. Các em sẽ được lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về sách, những câu chuyện về văn hóa, giới trẻ hay đơn giản là cùng bàn về một cuốn sách.

Chương trình Café sách vì thế mà đã tạo không gian tiếp cận sách một cách mới mẻ, đưa sách đến với học sinh theo một cách đầy hấp dẫn, độc đáo nhưng lại cũng rất gần gũi. Học sinh nhà trường rất thích, mỗi số Café sách các em hưởng ứng rất nhiệt tình", ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân chia sẻ.

Tham gia vào chương trình BTX- Café sách với học sinh Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã có những chia sẻ chân tình về giá trị sách, góc nhìn cuộc sống qua con mắt nhà thơ, truyền cảm hứng cho các học sinh về việc trau dồi văn hóa đọc, yêu tiếng Việt.

Theo nhà thơ Nguyễn Phong Việt, việc các nhà trường đổi mới hình thức tiếp cận sách với học sinh là hết sức cần thiết, có vai trò quan trọng để giúp học sinh yêu sách, đến với sách, hình thành nên thói quen đọc sách, nhất là trong bối cảnh giáo dục số hiện nay.

Sau sắp xếp, quy mô giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có 2.841 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.486 cơ sở công lập và 1.355 cơ sở ngoài công lập. Riêng khối giáo dục phổ thông gồm: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, có 1.251 cơ sở, trong đó 1.022 cơ sở công lập và 229 cơ sở ngoài công lập.

Để hoạt động khuyến đọc tại mỗi trường đạt hiệu quả, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, xây dựng, phát triển nguồn học liệu mở, thư viện điện tử và không gian đọc trong trường học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận sách và học liệu. Tổ chức và lan tỏa các phong trào đọc sách như kể chuyện sách, giới thiệu sách, ngày hội đọc sách, hoạt động trải nghiệm cùng sách và các mô hình phát triển văn hóa đọc phù hợp với lứa tuổi học sinh.

"Nhà trường tiếp tục xây dựng mô hình thư viện trường học hiện đại, thân thiện kết hợp giữa thư viện truyền thống và thư viện số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng đọc cho học sinh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng đọc, phương pháp đọc hiệu quả, tư duy phản biện và kỹ năng khai thác thông tin cho học sinh, góp phần hình thành môi trường học tập chủ động, sáng tạo tại đơn vị", ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.

Trong công tác phát triển hoạt động khuyến đọc, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục có thể nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động đọc. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm ứng dụng công nghệ trong đọc sách, hoạt động sáng tạo, khoa học, giáo dục STEM gắn liền với sách, giới thiệu thư viện số, thư viện điện tử và các nền tảng đọc hiện đại. Đồng thời khuyến khích phát triển nội dung số phục vụ hoạt động khuyến đọc; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách trên môi trường mạng và nền tảng số.