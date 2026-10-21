Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chăm lo Tết cho hơn 370.000 người lao động

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ về kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn. (Ảnh: Vương Lê)

Theo đó, đối tượng ưu tiên là người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày; bị mất việc, giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp gặp khó khăn; thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn; người làm việc tại các công trình trọng điểm, đơn vị tổ chức sản xuất xuyên tết; thân nhân gia đình liệt sĩ công vận, cán bộ công vận, cán bộ công đoàn hưu trí và một số trường hợp đặc thù khác cũng được chăm lo.

Mức chăm lo từ nguồn Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người. Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... được chăm lo tối đa 2 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố cũng dự kiến triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo ý nghĩa khác như tổ chức: “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” tại 9 điểm; “Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2027”; “Tấm vé nghĩa tình”; “Bữa cơm tất niên công đoàn” và nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động.

Đối với chương trình tặng vé tàu, xe về quê đón Tết cho người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, dự kiến năm nay Công đoàn thành phố sẽ dành khoảng 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay tặng người lao động. Các chuyến xe dự kiến xuất phát ngày 31/1/2027.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng dành tặng 1.200 vé tàu khứ hồi và 260 vé máy bay khứ hồi cho công nhân trên địa bàn thành phố, cùng với 1.460 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đại diện công đoàn các địa phương trao đổi, kiến nghị một số nội dung để kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động thiết thực, hiệu quả hơn. (Ảnh: Vương Lê)

Chia sẻ về kế hoạch triển khai chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, với phương châm “Đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thiết thực, hiệu quả, không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu bảo đảm 100% người lao động khó khăn được thụ hưởng ít nhất một hình thức hỗ trợ chăm lo Tết.

Đặc biệt, năm nay, tổ chức Công đoàn sẽ thực hiện các hoạt động chăm lo Tết sớm đến đoàn viên công đoàn, người lao động, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11.

Để bảo đảm cho người lao động có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, ông Phùng Thái Quang cũng yêu cầu các cấp công đoàn lựa chọn đúng người được hỗ trợ, căn cứ hoàn cảnh thực tế và tiêu chí của từng chương trình để bảo đảm quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trùng lặp; vận động doanh nghiệp cũng như các nguồn lực xã hội cùng chăm lo Tết cho người lao động nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chủ động nắm tình hình lương, thưởng, lịch nghỉ, doanh nghiệp khó khăn và nguy cơ tranh chấp để báo cáo và xử lý kịp thời; tăng cường đối thoại, thương lượng để doanh nghiệp công bố kế hoạch chăm lo tết sớm cho người lao động.