Thành phố Hồ Chí Minh đột phá những giải pháp, sẵn sàng cho thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh được làm quen với kiểm tra đánh giá trực tuyến.

Trường học sẵn sàng nguồn lực

Thông tin về phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh có thể là địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm học 2026-2027.

Nếu được chọn thí điểm triển khai đổi mới này, thành phố sẽ kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo hình thức tự nguyện để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Xác định chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT trên máy tính cần có lộ trình rõ ràng, thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten lơ man cho biết, trước mắt nhà trường rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy tính, đường truyền, nguồn điện và các điều kiện an toàn, bảo mật.

Song song đó, giáo viên sẽ từng bước hướng dẫn học sinh làm quen với hình thức thi trên máy tính, từ thao tác làm bài đến phương pháp phân bổ thời gian, kiểm tra đáp án và lựa chọn cách làm bài phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất.

“Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, nhà rường sẽ tiếp tục hoàn thiện lộ trình đầu tư, tập huấn và tổ chức thử nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường... Điều quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh được chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, tâm lý về đổi mới kỳ thi trên máy tính”, ông Nguyễn Hùng Khương nhấn mạnh.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Tam Phú có 300 học sinh tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đó, từ năm học 2024-2025, trường đã thí điểm kiểm tra trên máy tính. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để trường chuẩn bị có hệ thống, sẵn sàng nguồn lực cho lộ trình thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú thông tin, lộ trình xây dựng được trường triển khai đồng bộ trên 3 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Tổ chức tập dượt và chuẩn bị tâm thế cho học sinh.

Cụ thể, trường tiến hành rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống phòng máy vi tính, xây dựng kế hoạch nâng cấp cấu hình máy, cải thiện hạ tầng mạng tốc độ cao, ổn định và đáp ứng được yêu cầu vận hành đồng thời của số lượng lớn thiết bị trong cùng một ca thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng phương án kỹ thuật dự phòng theo nguyên tắc “không để gián đoạn ca thi”, như bố trí máy tính dự phòng tại mỗi phòng thi; thiết lập đường truyền mạng dự phòng…

Song song đó, trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ về kỹ năng số hóa ngân hàng câu hỏi và xây dựng ma trận đề thi bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp, nắm vững quy trình vận hành ca thi trên máy tính, kỹ năng xử lý sự cố kỹ thuật cơ bản để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh trong ca thi.

“Việc làm quen với hình thức thi trên máy tính, trường không triển khai ồ ạt mà tiếp cận từng bước theo nhóm, lớp có cùng môn học lựa chọn. Giai đoạn đầu thực hiện với các môn có cấu trúc trắc nghiệm, giúp học sinh dần hình thành thói quen thao tác số trong môi trường kiểm tra. Kế đó sẽ mở rộng sang các kỳ kiểm tra định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ) với quy mô và mức độ tăng dần mô phỏng lại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, trường tổ chức các đợt khảo sát giả định theo quy mô khối và toàn trường, mô phỏng sát thực tế phòng thi, nhằm tập dượt tâm lý và xử lý tình huống cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi chính thức”, ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng cho biết thêm.

Lộ trình đồng bộ nhiều giải pháp

Ở góc nhìn đơn vị công nghệ đồng hành cùng các trường tổ chức kỳ kiểm tra, thi trên máy tính trong 10 năm qua, ông Huỳnh Quốc Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách Khoa nhìn nhận, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính không chỉ là thay đổi hình thức tổ chức thi, mà là một quá trình chuyển đổi toàn diện từ năng lực công nghệ, phương thức dạy học đến công tác quản trị dữ liệu trong nhà trường.

Theo Huỳnh Quốc Thắng, để triển khai hiệu quả, các trường cần chú trọng 4 yếu tố trọng tâm, gồm lộ trình làm quen sớm cho học sinh, giáo viên; chuẩn hóa quy trình vận hành, tập huấn đội ngũ; gắn đổi mới thi với đổi mới kiểm tra đánh giá; sự đồng hành, hợp tác của “3 nhà”.

“Việc thi trên máy tính, thiết bị thông minh đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải thành thạo các thao tác trên môi trường số như đăng nhập, làm bài, kiểm tra thông tin, xử lý các tình huống trong quá trình thi. Vì vậy, các trường nên tổ chức cho học sinh tiếp cận thường xuyên với các nền tảng kiểm tra trên máy tính, smartphone, từng bước hình thành kỹ năng và tâm lý ổn định khi tham gia kỳ thi chính thức”, ông Huỳnh Quốc Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Huỳnh Quốc Thắng quan trọng cần có sự đồng hành giữa nhà trường, cơ quan quản lý và các đơn vị công nghệ. Quá trình chuyển đổi sang thi trên máy tính cần được triển khai từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng trường học. Vai trò của doanh nghiệp công nghệ không chỉ là cung cấp nền tảng, mà còn hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đồng hành cùng nhà trường trong suốt quá trình triển khai.

“Yếu tố quan trọng nhất không nằm ở việc đưa công nghệ vào nhà trường, mà là giúp giáo viên và học sinh sử dụng công nghệ một cách tự nhiên, thường xuyên. Khi việc kiểm tra, đánh giá trên nền tảng số trở thành một phần trong hoạt động dạy và học hằng ngày, quá trình chuyển đổi sang kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn”, ông Huỳnh Quốc Thắng nói.

Ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố) cũng gợi ý các trường lộ trình 4 bước khi thực hiện việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Lộ trình gồm: ưu tiên cơ sở vật chất; làm quen với việc kiểm tra, thi trên máy tính; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thi trên máy tính; xây dựng quy chế thực hiện kiểm tra trên máy tính

“Cần gắn việc triển khai thi trên máy tính với đổi mới kiểm tra, đánh giá trong nhà trường. Công nghệ không chỉ thay thế hình thức làm bài trên giấy mà còn mở ra khả năng xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra thường xuyên, phân tích kết quả học tập và cung cấp dữ liệu hỗ trợ giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học.

Thông qua kết quả bài làm, mức độ hoàn thành, các nhóm kiến thức còn hạn chế hoặc những kỹ năng học sinh cần cải thiện, giáo viên có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy, xây dựng nội dung ôn tập phù hợp và đưa ra các hoạt động hỗ trợ theo từng nhóm đối tượng.

Đây là cơ sở quan trọng để trường từng bước triển khai dạy học cá nhân hóa, thay vì áp dụng một phương pháp chung cho tất cả học sinh”, ông Võ Thiện Cang nhấn mạnh.