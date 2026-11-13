Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nghiệp về thương mại điện tử

Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Sự kiện thu hút gần 300 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp thương mại điện tử…

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp nêu lên các nội dung vướng mắc về trách nhiệm xác thực người bán, khấu trừ thuế sàn thương mại điện tử, quy trình hỗ trợ thương lượng khi phát sinh tranh chấp mua bán trực tuyến và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đa kênh bền vững.

Đại diện Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các nhóm câu hỏi của doanh nghiệp được nêu lên tại buổi đối thoại.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến cơ quan khác, Ban tổ chức ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải đáp cho doanh nghiệp theo quy định.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp để cộng đồng doanh nghiệp phản ánh với Sở Công thương và các cơ quan chức năng về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Ngoài ra, chương trình cũng tập trung hướng dẫn, giải đáp các nhóm vấn đề như: bán hàng qua mạng xã hội, livestream, tiếp thị liên kết (KOL/KOC), đăng ký khuyến mại trực tuyến, nghĩa vụ thuế, thời điểm lập hóa đơn điện tử, phòng chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin định hướng phát triển thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030.