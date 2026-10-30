Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nghiệp về đăng ký đầu tư

Đại diện Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện (Ảnh: ITPC)

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các cơ quan liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính và hoạt động đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp khi áp dụng Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Sự kiện cũng là dịp để các đơn vị liên quan thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật và định hướng phát triển liên quan đến lĩnh vực đầu tư của thành phố.

Đồng thời, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị các nội dung liên quan về lĩnh vực đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp khi áp dụng Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Cụ thể là thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dự án đầu tư; hướng dẫn điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp cũng kiến nghị về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở, đăng ký địa điểm kinh doanh và cấp trích lục hồ sơ hành chính; quy trình giải thể doanh nghiệp, cùng các chính sách hỗ trợ pháp lý và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

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Đại biểu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: ITPC)

Sau hội nghị đối thoại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Tài chính thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với nội dung giải đáp.

Đồng thời, theo dõi việc xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp và tiếp tục tổ chức các hoạt động đối thoại chuyên đề nhằm đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.