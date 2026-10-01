Thành phố Hồ Chí Minh điều động cán bộ Văn phòng Thành ủy làm Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bổ nhiệm.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới.

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, đây là đợt bổ nhiệm, điều động, phân công nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục, do thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, đối với sắp xếp giáo dục phổ thông, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã giảm 702 trường, từ 2.188 trường trước sắp xếp, còn 1.486 trường.

Với giáo dục thường xuyên, Cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp từ 36 đơn vị giảm còn 18 đơn vị, trong đó có 17 trường cao đẳng và 1 trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao; đối với Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thì thực hiện sắp xếp cứ từ 3 trung tâm còn 1 trung tâm.

Với riêng nhóm cán bộ quản lý được điều động từ Văn phòng Thành ủy và UBND phường Nhiêu Lộc, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cho biết đây đều là cán bộ từng có thời gian gắn bó với ngành giáo dục. Đồng thời khẳng định các cán bộ quản lý này sẽ giúp cho ngành giáo dục có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các chương trình, đề án.

"Mong thầy cô bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, lấy lợi ích chung làm trọng, coi trọng văn hoá, lịch sử nơi mình đến công tác… Với các trường có nhân sự mới đề nghị tập thể nhà trường tạo điều kiện giúp thầy cô phát huy sở trường, đoàn kết nội bộ xây dựng nhà trường. Sở sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà trường cùng phát triển", ông Nguyễn Tấn Phát nhắn gửi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ông Phạm Minh Hải, Phó Trưởng phòng phụ trách Quản trị, Văn phòng Thành ủy Thành phố, điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; tiếp nhận ông Phạm Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, điều động giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Cùng với đó, thực hiện điều động, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hàng loạt cán bộ quản lý giáo dục:

- Ông Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thông Hội làm Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thông Hội.

- Ông Thân Văn Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

- Bà Chu Thị Kim Hương, giáo viên Trường THPT Trần Phú làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Hớn.

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

- Bà Văn Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Lê Lợi làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi.

Sở tái bổ nhiệm với các ông, bà:

- Ông Hoàng Công Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc B;

- Bà Trương Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực;

- Ông Trần Minh Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;

- Bà Tăng Thị Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành phố;

- Ông Phạm Phúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Bà Rịa- Vũng Tàu;

- Ông Nguyễn Hỡi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa- Vũng Tàu;

- Ông Phan Hoàng Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú- Bình Dương; ông Nguyễn Văn Ty, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Uyên;

- Ông Vũ Phương Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Uyên;

- Bà Võ Thị Thiên Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc.

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ với bà Hoàng Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định và bà Mai Thị Ngọc Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu cho đến thời gian nghỉ hưu.

Sở tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại với 31 cán bộ quản lý ở hệ giáo dục thường xuyên:

- Điều động ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1 làm Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn.

- Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An làm Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chu Văn An.

- Bà Đặng Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 6 làm Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bình Tây.

- Ông Trương Bá Hải, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 10 làm Giám đốc Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hòa Hưng….