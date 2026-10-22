Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thêm mô hình trường chất lượng cao, trường liên kết giáo dục

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo quyết định quy định tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và cơ sở giáo dục thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại trên địa bàn thành phố. Thời hạn lấy ý kiến đến trước ngày 29/10.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục chất lượng cao là cơ sở đáp ứng các quy định về chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, dịch vụ giáo dục. Mô hình này chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả quản trị, chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục, sự phát triển toàn diện của người học và chất lượng dịch vụ giáo dục.

Đối với mô hình trường tiên tiến, hiện đại, cơ sở giáo dục phải bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định của thành phố. Hoạt động của nhà trường hướng đến mô hình quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp giáo dục, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số và hội nhập quốc tế phù hợp với từng cấp học.

Trong khi đó, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và tư thục trên địa bàn thành phố, thực hiện liên kết giáo dục với các cơ sở nước ngoài theo quy định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành căn cứ điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Phát triển đô thị và pháp luật có liên quan.

Dự thảo quy định cơ sở giáo dục chất lượng cao và cơ sở giáo dục thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại phải bảo đảm chất lượng giáo dục, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên, đáp ứng các tiêu chí theo quy định và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định công nhận, công bố công khai.

Việc phát triển các mô hình này được thực hiện tại những địa bàn bảo đảm nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Học sinh theo học trên cơ sở tự nguyện và phải đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của từng cấp học, bậc học. Quá trình xây dựng các mô hình trường phải có lộ trình chuyển tiếp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường và quyền lợi của học sinh đang theo học.

Dịch vụ giáo dục phải bảo đảm tự nguyện, công khai

Về tiêu chí, điều kiện chung đối với dịch vụ giáo dục của 3 mô hình, dự thảo nêu rõ, việc tham gia các dịch vụ không thuộc nội dung giáo dục bắt buộc phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Nhà trường không được sử dụng việc tham gia dịch vụ làm điều kiện tuyển sinh, xếp lớp hoặc điều kiện để người học được hưởng các quyền lợi giáo dục khác.

Trước khi cung cấp dịch vụ, cơ sở giáo dục phải công khai nội dung, thời lượng, đội ngũ thực hiện, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng cam kết, mức thu và phương thức thu theo quy định pháp luật cùng các văn bản có liên quan của thành phố.

Chất lượng dịch vụ giáo dục được theo dõi, đánh giá định kỳ trên cơ sở mức độ đáp ứng các cam kết chất lượng, kết quả hỗ trợ người học và mức độ hài lòng của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, việc lấy ý kiến các sở, ngành tập trung vào tính hợp pháp, sự phù hợp và tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật chuyên ngành về giáo dục, tài chính, nội vụ, đầu tư, tư pháp... Các nội dung được quan tâm gồm cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý chương trình liên kết giáo dục; đội ngũ giáo viên, chuyên gia nước ngoài; an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học và cơ chế quản lý thu, chi dịch vụ giáo dục.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu, nội dung góp ý tập trung vào sự phù hợp của cơ chế phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương; tính khả thi trong quy hoạch, phê duyệt và giám sát đề án của các cơ sở giáo dục trực thuộc; việc bảo đảm nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, an sinh xã hội và sự đồng thuận của người dân.

Riêng các trường mầm non, phổ thông sẽ góp ý về tính khả thi, độ chuẩn xác và mức độ đáp ứng thực tế của bộ tiêu chí liên quan đến quản trị nhà trường; chuẩn trình độ, ngoại ngữ, tin học của đội ngũ giáo viên; hạ tầng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trường học số và giáo dục STEM/STEAM.

Các cơ sở giáo dục cũng sẽ đánh giá những quy định về liên kết giáo dục, dịch vụ giáo dục bổ trợ, nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh và người học, yêu cầu không sử dụng dịch vụ làm điều kiện tuyển sinh, xếp lớp, công khai tài chính và khảo sát mức độ hài lòng đạt 85-90%.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế, được triển khai thí điểm từ năm 2014. Năm học 2026-2027, toàn thành phố có 86 trường từ mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thực hiện mô hình. Học phí mô hình quy định từ 1 triệu 725 ngàn đồng/học sinh/tháng.