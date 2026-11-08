Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy

Chương trình tuyên truyền lưu động "Pháo đài văn minh-Thành phố nghĩa tình" diễn ra tại Trường trung học cơ sở Tân Hải, phường Tân Hải. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Chương trình cũng nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Theo Ban Tổ chức, chương trình được triển khai tổ chức tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn thành phố mang đến một không gian truyền thông sinh động, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và kiến thức thực tiễn với thời lượng 70 phút và Không gian truyền thông cộng đồng.

Theo đó, chương trình gồm tiểu phẩm kịch “Chuyến hàng lật mặt" (phần 1, phần 2) phản ánh chân thực những thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy, cảnh tỉnh những cạm bẫy đối với người lao động và thanh thiếu niên trước những cám dỗ vật chất.

Chương trình còn có nhiều tiết mục đặc sắc, ca múa nhạc sôi động mang đậm tinh thần tuổi trẻ và trách nhiệm cộng đồng như: Xin chào thành phố (sáng tác: Châu Đăng Khoa), ca khúc chủ đề "Pháo đài văn minh-Thành phố nghĩa tình" (sáng tác: Lê Đức Pháp), ca sĩ Yongdy sẽ biểu diễn các tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (sáng tác: Nguyễn Văn Chung), tiết mục ca múa "Vì bình yên thành phố".

Ngoài ra, tiết mục ảo thuật độc đáo từ nghệ sĩ Đức Joker (Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảo thuật quốc tế VMA của Mỹ tại Việt Nam) hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị, bên cạnh lồng ghép thông điệp về thủ đoạn che giấu, đánh lừa sự chú ý của các loại ma túy mới.

Chương trình tuyên truyền lưu động được đổi mới với nhiều nội dung phong phú. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Bên cạnh đó, chương trình còn có hoạt động tuyên truyền chuyên đề và giao lưu tương tác: Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cùng Câu lạc bộ tình nguyện Vì bình yên thành phố trực tiếp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa xã hội và tổ chức phần giao lưu đố vui kiến thức có thưởng cho học sinh, người dân.

Ở không gian truyền thông cộng đồng, Ban Tổ chức sẽ cung cấp các mẫu vật mô phỏng để giúp người dân nhận diện các loại ma túy mới và thủ đoạn ngụy trang tinh vi của tội phạm.

Bên cạnh các suất diễn nghệ thuật sân khấu hóa (70 phút) và không gian truyền thông cộng đồng, chương trình 2026 còn chú trọng triển khai mạnh mẽ công tác cổ động trực quan với hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu phủ rộng khắp 12 xã/phường.

Đồng thời, Ban Tổ chức còn thực hiện không gian Triển lãm 50 tranh cổ động chuyên đề phòng, chống ma túy, tạo môi trường giáo dục trực quan sinh động, trực tiếp nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho đông đảo học sinh, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân địa phương.